Volodimir Zelenski și Nicușor Dan vin la Chișinău: Vor participa la manifestările dedicate Zilei Independenței

Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Potrivit Președinției, agenda vizitelor celor doi șefi de stat și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat.

Ex-președintele Igor Dodon critică organizarea paradei militare dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, afirmând că că evenimentul ar trebui să fie unul „modest”, fără cheltuieli considerabile. „Ar fi logic, când îi spui unui profesor că nu sunt bani pentru el”, a spus liderul PSRM.

Pe 2 august, militarii Gărzii de Onoare au început pregătirile pentru parada militară, care va avea loc în Chișinău, cu prilejul aniversării a 35 de ani de Independență.

Traficul din cartierul Telecentru al capitalei a fost îngreunat în zilele trecute, în contextul repetițiilor pentru Parada Militară dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Prima repetiție a avut loc marți, 11 august, între orele 08:00 și 10:00, pe șoseaua Hâncești, iar antrenamente similare sunt programate pentru 13, 18 și 20 august.