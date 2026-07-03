Volosatîi: Unirea cu România este singura direcție sigură pentru viitorul Moldovei

Boris Volosatîi, liderul Partidului Național Conservator European, a venit cu o reacție în contextul schimbărilor politice de la Chișinău și București, susținând că înlocuirea unor guverne nu înseamnă automat schimbarea destinului unei națiuni.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Volosatîi a declarat că românii de pe ambele maluri ale Prutului asistă la o nouă realitate politică, odată cu schimbările de Guvern din R. Moldova și România, și a calificat acest moment drept unul de reflecție pentru întreaga clasă politică românească.

Potrivit acestuia, guvernele și crizele politice se schimbă, însă interesul național trebuie să rămână constant.

„Guvernele se schimbă. Crizele politice vin și pleacă. Dar interesul național nu trebuie să se schimbe niciodată”, a afirmat Boris Volosatîi.

Liderul PNCE a criticat faptul că în spațiul public discuțiile se concentrează aproape exclusiv pe funcții, majorități și calcule electorale, în timp ce cetățenii și interesul național sunt lăsați în plan secund.

Volosatîi consideră că aceasta este una dintre cele mai mari slăbiciuni ale clasei politice de pe ambele maluri ale Prutului, acuzând politicienii că au confundat guvernarea cu simpla administrare a puterii.

„Adevărata misiune a unui om de stat este să construiască viitorul unei națiuni”, a subliniat acesta.

Totodată, politicianul a declarat că interesul național trebuie să fie mai presus decât interesele de partid, de grup sau avantajele politice de moment.

În opinia sa, direcția firească pentru viitorul românilor dintre Prut și Nistru este unirea cu România.

Volosatîi susține că Unirea nu ar rezolva instantaneu toate problemele, însă ar oferi românilor din R. Moldova acces la instituții solide, un guvern funcțional și garanții reale pentru libertate, securitate și dezvoltare, în cadrul unui stat european puternic.

În final, liderul PNCE a făcut apel către întreaga clasă politică românească să privească dincolo de următoarele alegeri și să ia decizii în interesul generațiilor viitoare.

„Istoria nu îi va judeca după funcțiile pe care le-au ocupat, ci după deciziile pe care au avut curajul să le ia în interesul națiunii”, a conchis Boris Volosatîi.