Ion Ceban denunță „atacuri raider” asupra unor companii private, pentru „a face loc persoanelor din PAS”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că în Republica Moldova ar avea loc „atacuri raider” asupra unor companii private, inclusiv FlyOne și Rompetrol. Într-o intervenție video, acesta a acuzat guvernarea că ar folosi instituțiile statului pentru a favoriza persoane apropiate PAS. Partidul de guvernare nu a comentat aceste acuzații.

„În zilele noastre, într-o țară candidată la Uniunea Europeană are loc raider-ul anilor ’90. Doar că este legalizat și prin intermediul celor de la guvernare, prin abuzuri grave, sunt înstrăinate business-urile unora și fac loc pentru persoanele partidului PAS”, a declarat Ion Ceban, scrie ziua.md.

Edilul a afirmat că ar exista semnale privind presiuni asupra unor companii precum Fly One și Rompetrol.

„Avem întrebări mari la compania Fly One, eu am personal, știu foarte mulți alții, dar faptul cum se distruge un business pentru a fi prin metode banditești preluat, asta nu este despre un candidat la aderarea la Uniunea Europeană”, a spus Ceban.

Referindu-se la Rompetrol, acesta a declarat că societatea ar fi fost vizată de controale în urma unor decizii politice.

„Astăzi este deja atacată altă companie, în acest sens, ca bâtă politică, cum ar fi Rompetrol cu 10 stații. Chipurile ceva nu a convenit unui lideraș din PAS, a îndreptat tot spre aceste companii controale și tot așa mai departe”, a afirmat primarul.

Potrivit lui Ceban, astfel de acțiuni ar transmite un semnal negativ investitorilor.

„Astfel de semnale sunt grav interpretate și pe intern, și pe extern, pentru oamenii care vor să investească în această țară. Mai rău decât acum n-a fost niciodată. Și nimeni nu răspunde. (…) Salarii, raider asupra businessului, situație economică proastă, cea mai proastă situație socială și tot așa mai departe. Totul în numele obiectivului major”, a adăugat Ion Ceban.

Deocamdată, reprezentanții PAS nu au răspuns auzațiilor lansate de primarul Capitalei.