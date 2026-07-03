Victor Nichituș: Munteanu a plecat pentru că nu a fost lăsat să facă curățenie în sistemul guvernamental

Vreme de șase ani, Partidul Acțiune și Solidaritate a capturat statul moldovean. În sistem s-au înșurubat doar membrii ori simpatizanții acestui partid.

În domeniul politicilor externe, acolo unde e vorba despre integrarea europeană s-a făcut treabă. Drept urmare la 14 iulie, la Bruxelles, va fi deschis dosarul Relații Externe, un cluster format din șase capitole. Felicitări, Cristina Gherasimov!

La Chișinău s-a sperat că, în acest an, vor fi deschise toate dosarele de aderare. Din ce văd eu, nu va fi așa. Dosarul drepturilor fundamentale se va închide ultimul și condiționează negocierile pe toată durata lor.

În plus, Ucraina și Moldova vor avea un MCV al lor.

Am mai scris despre MCV – mecanismul de control și verificare – a implementării reformelor cerute de UE, inclusiv lupta împotriva corupției. Primul cluster de negociere deschis de UE cu Republica Moldova vizează statul de drept, justiția și drepturile fundamentale, adică cel mai sensibil dosar. Atenția MCV aici va fi focusată.

Demisia lui Alexandru Munteanu este legată de curățenia pe care vroia s-o facă în sistem. Adică să desșurubeze de la putere și bani oameni ai PAS-ului lipsiți de orice rușine. Alexandru Munteanu a știut că Republica Moldova va fi supusă MCV-ului.

Demisia lui Alexandru Munteanu este un simptom al incapacității lui de a decupla statul moldovean de rețelele de partid, în timp ce Bruxelles-ul condiționează avansul negocierilor de curățenia internă.

Sfat gratis pentru majoritatea parlamentară PAS: deschiderea capitolelor de negociere și iminența apariție a MCV dedicat Republicii Moldova ar trebui să vă facă să înțelegeți că, indiferent de persoana pe care o desemnați în fruntea Guvernului, această persoană va fi obligată să facă curățenie în sistem. Adică să decaptureze statul moldovean.

NOTA BENE!

Chiar dacă protocolul s-ar fi încălcat era bine dacă s-ar fi participat.

Observați coincidența naibii – demisia are loc dupa receptia oferită de Ambasada Statelor Unite.

Apropo, la București mai răspunde cineva la telefon?