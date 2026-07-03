 Perciun confirmă că a avut o discuție tensionată cu Munteanu, marți: „Am spus ceea ce gândesc”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, confirmă că a avut o discuție tensionată, marți, cu premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unor consultări pe tema politicii bugetar-fiscale. „Întotdeauna am considerat că, atunci când există o opinie, ea trebuie spusă”, a menționat oficialul, în cadrul unui live.

Potrivit declarațiilor sale, subiectul principal al divergențelor a vizat abordările privind politica bugetar-fiscală.

„Într-adevăr, am avut o discuție marți cu domnul prim-ministru, o discuție în cadrul căreia am spus ceea ce gândesc pe subiectul politicii bugetar-fiscale, în mod special pe modul în care anumite lucruri care n-au fost bine discutate în Guvern s-au regăsit în acea politică bugetar-fiscală și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societatea noastră. Și, respectiv, întotdeauna am considerat că, atunci când există o opinie, ea trebuie spusă.

Am făcut lucrul ăsta și în raport cu alți prim-miniștri, și doamna Gavriliță, și domnul Recean, o fac de fiecare dată și în discuțiile cu doamna președinte, pentru că unul din lucrurile distinctive pe care le avem în Partidul Acțiune și Solidaritate, în cultura noastră organizațională, sunt discuțiile și dezbaterile deschise pe subiecte, chiar dacă, câteodată, asta înseamnă contestarea opiniei unuia sau altuia”, a menționat Perciun.