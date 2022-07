Vremuri bune pentru bugetarii care nu fac nimic. Maia Sandu promite să le crească salariile

Guvernul examinează posibilitatea majorării salariilor în sectorul public. O spune președintele Maia Sandu, potrivit căreia Executivul analizează toate datele bugetului pentru a veni cu eventuale majorări de lefuri, care ar asigura acoperirea ratei inflației. Șeful statului spune că autoritățile centrale mizează atât pe fonduri interne, cât și pe sprijinul bugetar promis de partenerii de dezvoltare, fiind vorba în special, de prima tranșă din asistența macrofinanciară anunțată de Uniunea Europeană.

Amintim că numărul populației active care trăiește în R. Moldova scade de la an la an, în timp ce cheltuielile pentru bugetari cresc de la an la an.

În loc să caute căi de a eficientiza și optimiza instituțiile statului, guvernarea PAS speră să atragă bugetarii de partea sa prin creșteri de salarii care sunt plătite din contul acelor cetățeni care muncesc și produc ceva aici.

Bugetari tot mai mulți, angajați în economia reală – tot mai puțini

Număr total bugetari, anul 2020 – 173 mii persoane Număr total bugetari, anul 2019 – 171 mii persoane Număr total angajați în sectorul real, anul 2020 – 564 mii persoane Număr total angajați în sectorul real, anul 2019 – 570 mii persoane Obsesia celor din PAS de a „crește veniturile” este un simptom al socialismului care îmbolnăvește Europa și lumea. Dacă creșterea salariilor nu este corelată cu creșterea productivității, de facto, statul fură (prin taxe) banii celor care muncesc și îi oferă celor care nu fac nimic. Acest lucru se simte în mod special la actualii guvernanți pentru că majoritatea lor vin din mediul ONG-ist, unde salariile nu au nicio legătură cu productivitatea. Nicio persoană din conducerea de vârf a R. Moldova nu a muncit măcar o singură zi în sectorul real al economiei.

În contextul celei mai înalte rate a inflației din regiune, președintele spune că Guvernul examinează posibilitatea majorării lefurilor.

„Vom vedea ce majorări își poate permite bugetul. Vom vedea Guvernul cu ce propuneri va veni în curând. Se discută despre majorarea salariilor, așteptăm analizele pe buget ca să vedem ce se poate face. La capitolul pensii am avut indexarea și creșteri care au compensat creșterea prețurilor. Dacă stăm să ne uităm la creșterea pensiei minime și a creșterii pensiei medii, creșterile au fost mai mari decât rata inflației. În cazul celorlalte categorii, sectorul public, vom vedea ce poate oferi Guvernul. În sectorul privat deja depinde de capacitatea agenților economici să compenseze aceste creșteri a ratei inflației”, a spus președintele Maia Sandu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.