Renato Usatîi a depus un proiect de lege: Închisoare pe viață pentru traficanții de droguri

Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat de la tribuna Legislativului înregistrarea unui proiect de lege care prevede înăsprirea semnificativă a pedepselor pentru infracțiunile legate de droguri.

Inițiativa legislativă vizează modificarea articolului 217 din Codul penal și introduce sancțiuni mai dure pentru organizatorii și traficanții de substanțe narcotice.

Potrivit proiectului, persoanele care organizează traficul de droguri ar urma să fie condamnate la detenție pe viață, cu confiscarea averii. În același timp, pentru persoanele implicate în vânzarea drogurilor sunt propuse pedepse de minimum 15 ani de închisoare, de asemenea cu confiscarea bunurilor.

Autorul inițiativei susține că măsurile aplicate până în prezent nu au avut efectele scontate.

„Toate tentativele de a înăspri pedeapsa au eșuat până acum. Înăsprirea treptată nu inspiră pe nimeni și nu dă rezultate. Dacă nu vom lua cele mai dure măsuri, nu vom schimba situația din țară”, a declarat Renato Usatîi.

Acesta consideră că abordările bazate pe prevenire sau descurajare nu sunt suficiente pentru combaterea fenomenului.

„Cei care organizează vânzarea drogurilor trebuie să știe că îi așteaptă pedeapsa pe viață. Doar atunci vom avea rezultate”, a subliniat liderul Partidului Nostru.