Xi Jinping l-a dus pe Donald Trump să vadă celebrul Templu al Cerului

Donald Trump a vizitat, joi, celebrul Templu al Cerului din Beijing, un loc istoric care datează din secolul al XV-lea şi simbolizează legăturile dintre Cer și Pământ în viziunea tradițională chineză asupra lumii.

Președintele Trump a ajuns la locul vizitei, închis publicului timp de două zile, la scurt timp după încheierea întâlnirii sale cu Xi Jinping la Marele Palat al Poporului, iar ulterior a fost urmat de gazda sa, care l-a ghidat pe liderul american, într-un tur care nu a depășit o oră, prin locurile cele mai emblematice ale unui complex care, cu cele 273 de hectare ale sale, este de patru ori mai mare decât Orașul Interzis.

Structura centrală a templului, de formă rotundă şi cu un acoperiș triplu vizibil, din țigle albastre, este una din imaginile cele mai tradiționale și cunoscute ale Beijingului. Ea a fost ridicată în 1420, în timpul dinastiei Ming, și în construcţia sa, complet din lemn, nu s-a folosit niciun cui.

„China este frumoasă”

Dar dincolo de aparența sa, Templul Cerului întruchipează valori simbolice puternice, deoarece împăraţii din dinastiile Ming și Qing veneau aici pentru a aduce sacrificii şi a se ruga pentru recolte, lucru pe care mass-media locale îl interpretează astăzi ca un mesaj despre uniunea dintre „ordinea cosmică și autoritatea politică”, dar și despre „armonie și abundență”, valori care trebuie să guverneze relația dintre cele două puteri.

„Un loc măreț. Incredibil. China este frumoasă”, a răspuns președintele Trump pe scurt jurnaliștilor care îl însoțeau, întrebat cum a decurs întâlnirea cu Xi.

Aceasta a fost una din puținele interacțiuni ale președintelui american cu presa de la sosirea sa miercuri seară la Beijing. Președintele american s-a concentrat de data aceasta pe plimbarea cu gazda sa, care l-a întâmpinat în fața „Sălii de rugăciune pentru recolte bune” și, după o fotografie de grup, l-a ghidat într-un tur al complexului.

Odată încheiată plimbarea la care au participat, de asemenea, fiul președintelui SUA, Eric şi nora sa Lara, demnitarul american a urcat în mașina oficială şi a plecat spre hotelul unde este cazat, urmând să participe seara la un banchet de stat oferit în onoarea sa de președintele Xi Jinping în Marele Palat al Poporului.

Prezența puternică a poliţiei şi limitările accesului în zonă au făcut ca în jurul monumentului să nu se adune prea mult public, potrivit EFE, deși câțiva trecători și chiar unii turişti au reușit să ajungă în apropiere în speranța de a-i zări pe președinți sau convoiul imposibil de ignorat în care se deplasează demnitarul american.

Reacția trecătorilor în timpul vizitei lui Trump

„Vreau doar să văd cum trece convoiul lui Donald Trump. Pentru că vizita sa, de această dată, are o semnificație importantă. Poate da un mare impuls economiei Chinei”, a declarat pentru EFE una din persoanele prezente, care a preferat să își păstreze anonimatul.

Un alt chinez, exprimându-se într-un mod oriental criptic pronunțat, a răspuns că „viitorul este imprevizibil” la o întrebare despre posibila îmbunătățire a relaţiei dintre cei doi lideri și că „ar trebui să existe anumite rezultate” la întrebarea despre acordurile ce ar putea rezulta din această vizită.

Donald Trump nu este primul președinte american care vizitează Templul Cerului. Pe aici au mai trecut președintele Gerald Ford în 1975, iar în 1988 prima doamnă Nancy Reagan, reprezentându-l pe Ronald Reagan, care intenționa să participe, dar a fost „blocat” în întâlniri mai lungi decât era prevăzut.

De asemenea, în acest loc a fost și George H.W. Bush, deși nu în timpul mandatului său de preşedinte, ci cu ani în urmă, pe când ocupa funcția de șef al biroului de legătură al Statelor Unite la Beijing, conform publicației de stat The Paper.

Totuși, dacă există un politician american al cărui nume este legat de Templul Cerului, acesta este fostul secretar de stat Henry Kissinger, care a vizitat locul în cel puțin zece ocazii între 1971 și 2003 și este cunoscut ca un „vechi prieten al Chinei” pentru rolul pe care l-a jucat de facilitare în secret a dezghețului între Beijing și Washington.