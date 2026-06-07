Zeci de persoane, păcălite cu dobânzi uriașe la Rezina: Am rămas fără bani

Două femei susțin că nu își pot recupera economiile după ce au oferit sume mari de bani unei locuitoare din orașul Rezina, în vârstă de peste 65 de ani, care s-ar fi prezentat drept reprezentantă a unei companii din Chișinău și le-ar fi promis dobânzi anuale de 25%. Una afirmă că a dat 120.000 de lei, iar cealaltă – 11.000 de euro.

Una dintre femeile intervievate în podcastul realizat de avocatul Dorin Podlisnic povestește că ea și soțul său au decis, în 2023, să ofere 120.000 de lei pentru o perioadă de 12 luni, atrași de dobânda anuală de 25%.

Potrivit ei, familia a preferat această variantă în locul unui depozit bancar, deoarece câștigul promis era mult mai mare. Femeia spune că banii proveneau din munca soțului peste hotare.

Ea afirmă că, la scurt timp după ce a oferit suma, a început să observe că alte persoane încercau să își recupereze banii fără succes. Atunci ar fi înțeles că situația este suspectă și a încercat, la rândul său, să își retragă economiile.

Potrivit declarațiilor sale, i s-ar fi spus că doar soțul ei poate solicita restituirea banilor. În cele din urmă, afirmă că a reușit să recupereze doar o mică parte din sumă.

Femeia susține că și nașii săi au oferit bani în aceleași condiții. Ea mai afirmă că a văzut în repetate rânduri persoane care veneau să își ridice dobânzile sau economiile, însă erau amânate și rugate să revină în alte zile.

Potrivit acesteia, femeia care primea banii avea peste 65 de ani și lucra într-o gheretă, unde presta servicii de copiere și fotografiere și se prezenta drept reprezentantă a unei firme din Chișinău.

Femeia spune că între părți a fost semnat un contract de aproximativ o jumătate de pagină. În document figura numele unui bărbat, însă semnătura aparținea femeii care a primit banii.

Ea afirmă că nu a depus plângere la autorități deoarece primește în continuare promisiuni că își va recupera economiile.

O altă femeie, pensionară, susține că a oferit 11.000 de euro în schimbul unei dobânzi anuale de 25%.

Potrivit acesteia, a fost convinsă să își retragă economiile din bancă pentru a beneficia de câștigurile promise. Femeia afirmă că de aproape trei ani încearcă fără succes să își recupereze banii.

Ea spune că a acționat-o în judecată pe femeia din Rezina și că instanța ar fi obligat-o să îi restituie suma. Ulterior, cele două ar fi mers la notar, unde a fost instituită o garanție asupra unei case, astfel încât imobilul să poată fi executat în cazul în care banii nu erau returnați.

Pensionara afirmă însă că, după scurt timp, proprietatea respectivă ar fi fost trecută pe numele fiului femeii obligate să achite datoria, ceea ce ar fi făcut imposibilă valorificarea garanției.

Totodată, ea spune că hotărârea instanței a fost contestată.

Femeia afirmă că știe cel puțin trei persoane care s-ar afla în situații similare și susține că unele persoane au murit fără să își recupereze economiile.

Potrivit declarațiilor sale, de fiecare dată când cerea restituirea banilor primea asigurări că suma va fi achitată și era îndemnată să revină ulterior.

Pensionara mai spune că a rămas fără economiile pe care intenționa să le folosească pentru a merge la copiii săi și că nu înțelege cum a putut fi convinsă să facă o asemenea investiție.

Ea afirmă, de asemenea, că femeia căreia i-a oferit banii i-ar fi spus la un moment dat că este protejată și că nimeni nu îi poate face nimic.

Amintim că, recent, o altă femeie din Rezina, Adriana Covali, a relatat public că nu își poate recupera cei 44.000 de euro oferiți aceleiași femei din Rezina, care s-ar fi prezentat drept reprezentantă a unei companii din Chișinău și care le-ar fi promis o dobândă anuală de 30%. Potrivit victimei, după expirarea termenului contractual, familia a început să primească doar promisiuni privind restituirea banilor.

Adriana Covali afirmă că nu este singura persoană care încearcă să își recupereze banii și că și alte persoane ar merge periodic la femeia respectivă pentru a cere restituirea sumelor oferite.