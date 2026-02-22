Zeci de școli și licee din Cernăuți, cu predare în limba română, ar putea fi închise! Notă verbală către autoritățile ucrainene

Anunțul a fost făcut de președintele Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți Vasile Bâcu, președintele Societății Culturale „Mihai Eminescu” din Cernăuți, a fost cel care a făcut anunțul.

Ministerul Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, președintele Societății Culturale „Mihai Eminescu” din Cernăuți, Vasile Bâcu.

MAE, notă verbală pentru pentru autoritățile ucrainene

Potrivit lui Bâcu, informația a fost transmisă reprezentanților comunității românești din regiunea Cernăuți de oficiali ai Consulatului General al României la Cernăuți, în cadrul unor întrevederi informale.

Bâcu speră să apară rezultate pozitive în interesul ambelor părți și, evident, ca actuala rețea de școli și licee să fie menținută.

„Ni s-a comunicat că MAE a transmis o notă verbală către Ambasada Ucrainei la București prin care a solicitat păstrarea rețelei actuale de școli și, implicit, de licee.

E un demers foarte bun. E bine că există dialog între București și Kiev și sper să existe rezultate pozitive în interesul ambelor părți”, a afirmat Bâcu.

Începând cu data de 1 septembrie 2027, în Ucraina va intra în vigoare o nouă lege a educației.

Potrivit acestui act normativ, care a fost deja adoptat, vor exista modificări majore în structura unităților de învățământ.

Astfel, zeci de licee și școli românești din regiunea Cernăuți ar urma să dispară.

De aceea, este extrem de important demersul autorităților române în acest caz. Rămâne de văzut dacă MAE va reuși să rezolve această situație.