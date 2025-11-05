Zeci de tone de mere aruncate pe jos la Căușeni: „E o bătaie de joc, nu un preț corect”

În raionul Căușeni, la Fârlădenii Noi, un covor uriaș de mere acoperă pământul — semnul disperării unui fermier care nu mai vede altă soluție. Alexandru Osadci, proprietar al unei livezi de trei hectare, a decis să scuture toți pomii și să trimită aproape toată recolta la fabrica de suc. Prețul oferit de procesatori? Doi lei și treizeci de bani kilogramul — o sumă care abia acoperă costurile și transformă un an întreg de muncă într-o pierdere usturătoare.

Fermierul spune că a păstrat pentru piață doar merele mai frumoase, sperând să recupereze o parte din investiție. Restul — aproape 40 de tone — ajung direct la procesare, unde sunt plătite la un preț rușinos. „Am avut cheltuieli de 20 de mii de lei pe hectar. Ca să ies măcar la zero, trebuie să dau cel puțin 10 tone la suc. Așa nu se poate trăi din agricultură”, spune Osadci, arătând spre livada care i-a devenit povară.

Pomii au fost udați manual, tratamentele fitosanitare au fost aplicate la timp, iar seceta și înghețul au fost ținute în frâu cu eforturi uriașe. Cu toate acestea, piața nu răsplătește munca, ci o umilește. Femeile din sat, care adună fructele de jos cu gălețile, spun că le este milă de merele frumoase care ar putea fi vândute, dar ajung zdrobite în rezervoarele de procesare.

Fabricile de suc din țară cumpără în prezent mere la prețuri între 2,30 și 2,50 lei kilogramul, deși costurile de producție sunt duble. Fermierii avertizează că, în aceste condiții, tot mai mulți vor renunța la livezi, iar mii de tone de fructe vor fi irosite în fiecare toamnă.

Cazul din Căușeni nu e singular — este imaginea unei agriculturi care se sufocă între prețuri impuse, lipsa de sprijin și nepăsarea autorităților. În loc să fie simbol al belșugului, livada moldovenească a ajuns un semn al neputinței.