Motorina și benzina se scumpesc

Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Pentru marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o majorare de 15 bani la motorină și de 9 bani la benzina cu cifra octanică 95, transmite IPN.

Astfel, pe 3 martie, un litru de motorină va fi vândut la pompă cu cel mult 20,87 lei, iar un litru de benzină COR 95 – cu 23,84 lei.

Tendința de creștere a tarifelor la carburanți persistă de la începutul anului, cu excepția unor scurte perioade în care prețurile s-au stabilizat sau au scăzut nesemnificativ.