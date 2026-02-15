Meteorologii anunță schimbarea bruscă a vremii. Cod galben, pe întreg teritoriul R. Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi, îngheț și vânt. Avertizarea este valabilă pentru perioada 15 februarie (ora 08:00) – 16 februarie (ora 09:00).

Potrivit SHS, în intervalul menționat, pe întreg teritoriul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ploaie, iar spre seară – cu transformare în lapoviță și ninsoare, predominant în raioanele de Nord și Centru însemnate cantitativ (15–30 l/m²).

În noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s, izolat va viscoli.

Odată cu scăderea temperaturii aerului, pe drumuri se va forma ghețuș.