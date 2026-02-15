Maia Sandu cere o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un interviu Deutsche Welle România: ”Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”

Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru DW (România) că este nevoie de o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: ”Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, spune președinta Republicii Moldova.

”Așa cum este o coaliție a voinței ca să ajute Ucraina, așa ar trebui să existe o coaliție a voinței ca să ne apărăm de aceste atacuri hibride, pentru că nu este doar Republica Moldova vizată de ele, și pentru că ele vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat. Există mai multe soluții, și la nivel bilateral avem cooperări, dar cred că și la nivelul Uniunii Europene și chiar dincolo de acest format putem să lucrăm împreună, așa încât libertatea de exprimare să fie a oamenilor, și nu a boților și a celor care stau în spatele acestor eforturi, așa încât să putem să ne protejăm infrastructura strategică, pentru că vedem acțiuni de sabotaj nu doar în Republica Moldova, dar inclusiv și în statele UE. Să putem să creștem reziliența în domeniul securității cibernetice. Deci pe toate aceste dimensiuni putem lucra împreună și sunt sigură că tot mai multă lume înțelege pericolul și vom găsi aceste soluții”, a declarat Maia Sandu citată de Deutsche Welle.

Interviul, care s-a desfășurat după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio la München poate fi citit integral pe Deutsche Welle (România).