Filmări pentru un proiect cinematografic: Unele rute de troleibuze, redirecționate

Unele troleibuze din Capitală vor fi redirecționate pe străzi adiacente din cauza filmărilor unui proiect cinematografic.

Măsura este valabilă, 15 februarie, în intervalul 08:00 – 12:00 și la data de 22 februarie, între orele 08:00 – 13:00.

Astfel, pe perioade de 5-10 min în timpul filmării dublelor, rutele vor fi redirecționate după cum urmează:

ruta de troleibuz nr. 3 – de pe str. Miorița pe străzile Gheorghe Asachi, Pan Halippa, Ismail, București, Ciuflea, Ștefan cel Mare și Sfânt, Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit;

ruta de troleibuz nr. 4 – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Ion Creangă (întoarcere la Piața Unirii Principatelor) și în continuare pe traseul stabilit;

ruta de troleibuz nr. 29 – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;

ruta de troleibuz nr. 35 – de pe str. A. Șciusev pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri în continuare pe traseul stabilit.

Pe data de 22 februarie, între orele 08:00 – 13:00, pe perioade de 5-10 min în timpul filmării dublelor, transportul public va fi sistat pe str. Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. Ismail și str. Tighina.

Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, călătorii pot apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205.