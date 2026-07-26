Grav accident la Orhei: Impact puternic între o motocicletă și un automobil

Un grav accident s-a produs la Orhei sâmbătă, 25 iulie, cu implicarea unei motociclete și a unui automobil. Mai multe imagini de la fața locului au fost distribuite pe rețelele sociale.

Din imagini se vede că vehiculele sunt puternic avariate.

Totodată, la fața locului au intervenit și două ambulanțe. Deocamdată, nu se cunosc informații despre posibile victime.

Am încercat să aflăm detalii de la Poliție, însă până la publicarea știrii nu am primit un răspuns.

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Din imagini se vede că vehiculele sunt puternic avariate. Totodată, la fața locului au intervenit și două ambulanțe. Deocamdată, nu se cunosc informații despre posibile victime. Am încercat să aflăm detalii de la Poliție, însă până la publicarea știrii nu am primit un răspuns.