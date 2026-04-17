Alegeri în Găgăuzia: Apel împotriva utilizării fondurilor extrabugetare

Mihail Jelezoglo și Alexandr Tarnavschi, deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei (APG), au lansat un apel public în care au declarat inadmisibilitatea organizării alegerilor în Autonomia Găgăuză folosind surse extrabugetare.

Declarația subliniază că ideile recente despre posibila finanțare a procesului electoral prin donații private sau fonduri de „sponsorizare” contravin legislației actuale și prezintă riscuri pentru legitimitatea viitoarei componențe a Parlamentului autonomiei.

Autorii apelului menționează că organizarea alegerilor, inclusiv tipărirea buletinelor de vot, activitatea comisiilor electorale și logistica, ar trebui să se desfășoare exclusiv pe cheltuiala fondurilor bugetare, care sunt prevăzute direct de legislația electorală a Găgăuziei. În plus, alegerile organizate cu încălcarea normelor financiare pot fi declarate nevalabile în instanță.

Totodată, bugetul pentru anul 2026 a aprobat deja cheltuieli în sumă de 5 milioane de lei pentru alegeri.

Potrivit autorilor declarației, legitimitatea guvernului în autonomie depinde direct de transparența finanțării alegerilor, iar orice încercare de înlocuire a fondurilor bugetare cu cele private pune în pericol procesele democratice din Găgăuzia.