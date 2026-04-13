Zi de doliu național în memoria lui Gheorghe Urschi. Maia Sandu: A făcut o țară întreagă să râdă

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea actorului și umoristului Gheorghe Urschi, anunțând că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național.

Șefa statului a subliniat că dispariția artistului reprezintă o pierdere majoră pentru întreaga societate.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, Gheorghe Urschi a fost un simbol al culturii naționale, un artist care a reflectat prin creația sa realitățile societății.

„A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. A reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță”, a mai menționat șefa statului.

Maia Sandu a precizat că statul îi rămâne recunoscător pentru contribuția sa la cultura națională și pentru bucuria oferită generațiilor de spectatori.

Pe final, președintele a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au apreciat pe marele artist.