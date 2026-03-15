Zi plăcută de primăvară în Moldova: Câte grade vor fi astăzi

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate și fără precipitații așteptate.

Astăzi, la Chișinău, soarele a răsărit la ora 06:17 și va apune la ora 18:09. Temperatura minimă va fi de 2°C, iar cea maximă va ajunge la 13.4°C. Până la orele prânzului, cerul se va menține mai mult senin cu temperaturi care vor urca treptat de la 2°C dimineața devreme până la aproximativ 11.3°C în jurul orei prânzului. După-amiaza, temperatura maximă va atinge 13.4°C în jurul orei 15:00, iar spre seară temperaturile vor scădea treptat până la aproximativ 5.4°C înainte de miezul nopții. Pe parcursul zilei nu sunt prognozate precipitații.

Mâine vremea se menține similară celei de azi, cu cer predominant noros și fără precipitații semnificative prognozate pentru Chișinău. Temperaturile maxime vor atinge 12.6°C, cu o minimă ușor mai scăzută decât astăzi, de aproximativ 0.7°C. Probabilitatea precipitațiilor rămâne extrem de scazută pe parcursul întregii zile.

Poimâine vremea va continua să fie stabilă și uscată în Chișinău. Temperaturile vor varia între o minimă de 0.9°C și o maximă ce poate ajunge până la 14.2°C, ușor mai ridicată comparativ cu zilele precedente. Șansele de precipitații sunt nesemnificative, având o probabilitate maximă de doar 2%.