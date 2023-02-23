Курение и работа мозга: может ли курение сигарет вызвать деменцию?

Кроме воздействия на сердце и легкие, курение вредит мозговой деятельности, а недавние исследования демонстрируют, насколько велико влияние этой вредной привычки еще и на когнитивные способности человека. Кроме того, исследования показывают, что до четырех из десяти случаев деменции могут быть связаны с 12 факторами риска для здоровья, образа жизни и окружающей среды, при этом курение является одним из трех наиболее важных из этих факторов риска.

Старение мозга

Старение мозга не начинается внезапно в определенном возрасте. По мнению ученых, это следствие факторов, как генетических, так и экологических, которые играют важную роль на протяжении всей нашей жизни.

Факторы, влияющие на скорость старения, все еще исследуются, но некоторые из них уже ясны, и один из них — курение. Согласно исследованию, у курильщиков кора головного мозга тоньше, чем у некурящих — иными словами, курение разрушает серое вещество у курильщиков. Это важно, потому что кора головного мозга является частью мозга, которая имеет решающее значение для навыков мышления, включая память и обучение.

Кора имеет тенденцию к естественному утончению с возрастом, но исследования показали, что при прочих равных условиях, чем больше люди курят, тем более тонкая у них кора. Эти результаты позволяют предположить, что курение ускоряет нормальное истончение коры головного мозга, которое происходит с возрастом.

Курение и его влияние на мозг

Некоторые исследования показывают, что химические вещества в сигаретном дыме могут усиливать вредные химические реакции, такие как окислительный стресс и воспаление в головном мозге.

Табачный дым состоит из 6000 соединений, из которых около 100 являются канцерогенными, а многие компоненты обладают известной токсичностью для головного мозга, сердечно-сосудистой и легочной систем. Основными ядовитыми соединениями сигаретного дыма являются смолы, окись углерода, бензопирен, различные алкалоиды.

Потенциальные механизмы вредного воздействия дыма включают окислительный стресс, воспаление и атеросклеротические процессы.

Было показано, что помимо прямого воздействия на мозг курение утолщает стенки артерий и сужает кровоток. Это увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта, которые являются известными факторами риска сосудистой деменции.

В исследовании 2015 года было рассмотрено 37 исследований, сравнивающих курильщиков и некурящих, и было обнаружено, что у курильщиков вероятность развития деменции на 30% выше. Исследования также показали, что отказ от курения снижает риск деменции до уровня некурящих.



Более миллиарда курильщиков по всему миру

Более миллиарда человек во всем мире являются курильщиками. Только 2 человека из 10 умудряются самостоятельно отказаться от этого порока. В настоящее время все больше правительств дополняют традиционные меры борьбы против табака подходом, направленным на снижение вреда, то есть предлагают взрослым, которые в противном случае продолжали бы курить, менее вредные продукты, научно обоснованы.

Следует отметить, что в директиве ЕС 2016 года признано, что бездымные продукты отличаются от сигарет, что создает дифференцированные нормативные категории.

В июне 2022 года в Бельгии, например, Высший совет здравоохранения выпустил консультативный отчет об электронных сигаретах, в котором «призывается к более строгому контролю ароматизаторов, используемых в жидкостях для электронных сигарет», но «подчеркивается, что электронная сигарета — это инструмент, который может помочь курильщикам отойти от классической сигареты, предполагающей сжигание табака, что гораздо более вредно для здоровья».

Бездымные продукты, такие как электронные сигареты, устройства для нагревания табака и бездымные продукты для перорального применения, являются для взрослых альтернативой продолжению курения. Хотя они не лишены риска и вызывают привыкание никотина, отсутствие сгорания может значительно снизить средний уровень вредных химических веществ по сравнению с сигаретами.

Преимущества отказа от курения

Никогда не поздно бросить курить. Об этом заявляют исследователи из Оксфорда, следовавшие за привычками группы британских врачей в ходе 50-летнего исследования. Они обнаружили, что отказ от курения к 60 годам может увеличить продолжительность жизни на три года. Те, кто бросает курить в 30 лет, получают до 10 лет ожидаемой продолжительности жизни.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что после отказа от курения может произойти частичное устранение повреждения головного мозга, но это длительный процесс. Согласно исследованию, проведенному Университетом штата Огайо, курильщики, бросившие курить, сталкиваются с меньшей вероятностью снижения когнитивных функций.

Ученые обнаружили, что у тех, кто выкуривал среднее количество сигарет в течение жизни, для полного восстановления пораженных участков коры головного мозга требовалось около 25 лет. Те, кто курил меньше среднего, выздоравливали быстрее, в то время как тем, кто курил больше всего, еще предстояло пройти долгий путь, чтобы выздороветь.

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