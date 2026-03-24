„Не гони пургу”. Radu Marian și-a pus internauții în cap după comentariile pentru Ion Ceban: „Du-te și lucrează. Ați îngropat țara și ați băgat-o în datorii, v-ați apucat și de Chișinău?!”

Deputatul PAS, Radu Marian, a stârnit un val de reacții negative în mediul online, după postarea în care l-a vizat pe primarul capitalei, Ion Ceban, privind comentariile cetățenilor de pe rețele. Internauții au lăsat sute de comentarii critice la adresa parlamentarului. „Vreți să vă strângă colbul cu aspiratorul? Ați îngropat o țară întreagă, și a-ți băgat-o în datorii, vreți să îngropați și Chișinăul? Uitați-vă ce banditizm și dezastru este în țară”, se arată în comentarii.

„Este o vorbă în popor: „Râde hârbul de oala spartă!” Colbul vor mătura,curățenie se va face, mai rău de ce faceți voi din țară!”/ „Dacă v-ați uita sub nas ce făceți voi cu cetățenii acestei țări, ce sărăcie încuibați în sate…” / „Dar despre tine, nu ai întrebat cetățenii ce cred?”, sunt doar unele din sute de comentarii lăsate la postarea deputatului PAS.

Deputatul PAS Radu Marian, Ion Ceban, a găsit de cuviință să-i transmită primarului capitalei, Ion Ceban, unul dintre comentariile de pe rețele, în adresa edilului. „„Vanea, strânge colbul din Chișinău, ‘mnezarzăta ta’, că nu se vede om cu om – el de Bălți își face griji”. Acest comentariu de săptâmâna trecută al unui internaut exprimă exact ce cred chișinăuienii azi despre Ivan Ceban”, a scris șeful Comisiei economie a Parlamentului, într-o postare.