Linia Isaccea-Vulcănești, deconectată. Bombardamentele din Ucraina ar putea fi cauza

Linia electrică Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în seara zilei de 23 martie, după ora 19:15. Bombardamentele asupra infrastructurii critice din Ucraina ar putea fi cauza incidentului.

Datele Moldelectrica arată că, după deconectare, importurile de energie electrică din România au scăzut la zero.

Ministerul Energiei a confirmat incidentul și a precizat că sunt în desfășurare lucrări pentru identificarea defecțiunii și restabilirea funcționării.

„Se desfășoară lucrări pentru identificarea defecțiunii și restabilirea. Vom reveni cu detalii atunci când vom avea informații exacte. În prezent, echipele de intervenție nu au ajuns încă la fața locului”, au comunicat reprezentanții instituției.

La rândul său, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat, noaptea târziu, că, în urma bombardamentelor asupra infrastructurii critice din Ucraina, există riscul ca linia Isaccea-Vulcănești să fi fost afectată.

Autoritățile monitorizează situația în timp real. Deocamdată nu este clar dacă există întreruperi de energie electrică în Republica Moldova.

De asemenea, în această dimineață, Ministerul Energiei a anunțat că pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții, Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, a pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.

„LEA Isaccea – Vulcănești rămâne în continuare deconectată, iar procesul de inspectare continuă”, a precizat ministerul.