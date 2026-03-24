Primăria Chișinău va inaugura Cimitirul Eroilor Români din sectorul Botanica de Ziua Unirii Basarabiei cu România

Primăria municipiului Chișinău pregătește un eveniment inaugural de amploare pentru data de 27 martie, când se marchează Ziua Unirii Basarabiei cu România. Cu acel prilej va fi inaugurat Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al capitalei, un proiect în valoare de 5 milioane de lei, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău din România.

Lucrările de reabilitare și amenajare a scuarului, aleilor, scărilor și pilonilor complexului sunt aproape de final. Pretorul sectorului Botanica, Diana Guba, a confirmat că placarea scărilor și a coloanelor cu piatră de Cosăuți, precum și amenajarea aleilor pietonale, au fost finalizate, la fel și instalarea pilonilor pentru iluminatul stradal. Urmează montarea vulturilor pe coloanele mari, a mobilierului urban și implementarea proiectului dendrologic al spațiului verde.

Primarul general Ion Ceban a solicitat organizarea unui eveniment inaugural la care să fie invitați „oficiali și persoane dragi din România”, subliniind că „Primăria Chișinău are cele mai multe parteneriate în ultima perioadă cu România și așa vom continua”.

Complexul se află pe bulevardul Decebal nr. 17 și poartă o semnificație istorică profundă. Cimitirul militar românesc a apărut în anul 1918, la finalul Primului Război Mondial. În perioada interbelică a fost amenajat de Așezământul Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, iar intrarea sa monumentală era flancată de coloane de 10 metri înălțime, fiecare purtând câte un vultur cu aripile desfășurate.

În Cimitirul de Onoare din Chișinău sunt înhumați 1.645 de ostași, printre care 431 de români, 234 de ruși, 29 de austrieci, 39 de cehi, 35 de francezi și 6 polonezi căzuți în Primul Război Mondial, precum și 96 de militari români căzuți în al Doilea Război Mondial.

Proiectul actual, care vizează modernizarea scărilor de acces și a infrastructurii adiacente, se desfășoară din 2023 și prevede, printre altele, instalarea unui monument în memoria soldaților căzuți în cele două războaie mondiale, în centrul scuarului semicircular.

Inaugurarea din 27 martie vine să ofere un cadru demn acestui loc de memorie, readucând în centrul atenției publice sacrificiul eroilor care odihnesc sub pământul capitalei basarabene.