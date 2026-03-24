Armata ucraineană: Rusia lansează o ofensivă de primăvară în estul Ucrainei

Armata rusă a început o nouă ofensivă în estul Ucrainei, folosind zeci de tancuri și vehicule blindate în mai multe sectoare ale frontului, potrivit armatei ucrainene și analiștilor militari. Evoluțiile de pe front vin în contextul în care președintele Volodimir Zelenski avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe negative pentru Ucraina, arată CNN.

Potrivit comandantului armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, Rusia a intensificat presiunea pe mai multe segmente ale frontului odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo. În ultimele zile, numărul confruntărilor armate a depășit 200 pe zi. Forțele ruse ar pierde peste 1.000 de soldați zilnic, susține armata ucraineană.

Unități rusești au fost observate desfășurând trupe suplimentare. Piese de artilerie, aviație tactică și drone, au fost amplasate pe mai multe direcții, semn că Moscova ar putea pregăti o ofensivă majoră.

Atacuri în zona Lyman și în „centura fortificată” a Ucrainei

Una dintre principalele ținte ale atacurilor rusești este orașul Lyman, din regiunea Donețk. Acesta se aflăt la marginea așa-numitei „centuri fortificate” a Ucrainei. Linia defensivă protejează orașe importante precum Sloviansk, Kramatorsk și Kostantînivka. Potrivit Corpului 3 ucrainean, Rusia a folosit aproape 30 de vehicule blindate și peste 500 de soldați într-un singur atac, în zona Lyman. Comandantul unității, generalul Andrii Bilețki, a declarat că ofensiva a fost respinsă.

Analiștii de la Institute for the Study of War (ISW) afirmă că dimensiunea acestor atacuri mecanizate reprezintă o schimbare de tactică pentru Rusia. În trecut, Rusia, a utilizat în principal grupuri mici de infanterie pentru a testa apărarea ucraineană.

Ucraina se bazează tot mai mult pe drone

Forțele ucrainene sunt depășite numeric pe multe sectoare ale frontului. Ele se bazează tot mai mult pe drone pentru a respinge atacurile rusești. Potrivit militarilor ucraineni, spațiul aerian de deasupra liniei frontului este dominat de drone de recunoaștere și atac, inclusiv modele rusești precum „Lancet” și „Molniya”. Această supraveghere constantă face extrem de dificilă aprovizionarea pozițiilor de pe linia frontului.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că are „un sentiment foarte rău” privind impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra războiului din Ucraina. Într-un interviu acordat BBC, Zelenski a spus că tensiunile din Iran afectează agenda diplomatică internațională. Totodată pot distrage atenția comunității internaționale de la războiul din Ucraina.

Potrivit liderului ucrainean, un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea avantaja Rusia. El a specificat că urcarea prețurilor la petrol și relaxarea unor sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusesc ar sprijini economia Moscovei.

Rusia dorește controlul complet asupra regiunilor ocupate

Deși avansurile rusești au fost limitate în ultimele luni, Kremlinul continuă să declare că obiectivul său rămâne controlul complet asupra celor patru regiuni ucrainene pe care le-a revendicat: Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. În prezent, Ucraina controlează aproximativ 20% din regiunea Donețk și porțiuni semnificative din Herson și Zaporojie. Luna trecută forțele ucrainene au recucerit unele poziții strategice în sudul țării.