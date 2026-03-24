Un străin, acuzat că a drogat un băiețel de 8 ani din Bender și l-a violat, iar pe un alt copil l-a abuzat sexual, filmând scenele, trimis în judecată: Riscă detenție pe viață

Un cetățean bulgar de 45 de ani a ajuns în fața magistraților, fiind acuzat de exploatarea sexuală a unui copil din Bulgaria și violul unui minor din Bender. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, bărbatul este menținut în arest preventiv și riscă detențiune pe viață.

Potrivit PCCOCS, bărbatului i-au fost prezentate 5 învinuiri.

Autoritățile din Bulgaria îl cercetează pentru că ar fi exploatat un băiat în 2020, care avea vârsta de 8 ani.

„Acesta și-a cunoscut victima în Sofia-Bulgaria, atunci când i-a cerșit bani, lângă un centru comercial. Bărbatul care în trecut ar fi fost învățător de clase primare, i-ar fi cumpărat o Coca-Cola și i-ar fi dat și bani, după care l-ar fi invitat la el acasă, unde l-ar fi supus exploatării sexuale prin penetrare anală și sex oral (cu amenințarea că altfel nu-i va permite să se reîntoarcă acasă). Exploatarea sexuală a copilului a continuat și atunci când inculpatul venea la copil acasă să-l ia de la familie „în ospeție,” chiar dacă victima plângea și se opunea inclusiv fizic ca să nu plece cu acesta (deși nu îndrăznea să le spună celor de acasă adevăratul motiv)”, notează PCCOCS.

În Moldova, procurorii îi incriminează că ar fi transportat un copil, cu învoirea tatălui, „pentru un trai mai bun” la Bender, în 2021. Sosiți aici, inculpatul ar fi închiriat un apartament și l-ar fi exploatat sexual pe copil.

„În municipiul Bender, inculpatul instruia copii în domeniul sportului. Astfel, în iunie 2025, inculpatul a convins un copil de 8 ani să înnopteze la el, sub pretextul organizării unor activități recreative. Pretextul „ospețiilor” la antrenor acasă s-ar mai fi repetat, iar acolo bărbatul l-ar fi drogat pe copil (afirmând că-i administrează „vitamine”), după care l-ar fi dezbrăcat și atins în zonele intime, iar mai apoi l-ar fi violat.

De asemenea, acesta l-ar fi înregistrat în ipostaze sexuale, cu peste 1.100 de astfel de fotografii ridicate de oamenii legii și anexate la dosar, precum și o înregistrare video. Totodată, de la acesta au fost ridicate și alte peste 37.000 de fișiere cu pornografie infantilă pe care le avea din alte surse (cu alți copii, captate de alte persoane). Procurorii PCCOCS menționează faptul că inculpatul ar fi folosit pornografia și în raport cu copilul adus din Bulgaria, pe care-l obliga să privească astfel de scene

Bărbatul a fost reținut și este plasat în arest. Potrivit Codului penal, doar pentru una din cele cinci învinuiri – exploatarea sexuală a copilului – acesta riscă până la 20 de ani închisoare sau chiar detențiune pe viață”, notează PCCOCS.

Oamenii legii menționează faptul că și în Bulgaria bărbatul este trimis în judecată pentru fapte cu caracter sexual, în privința copilului exploatat în continuare și în Moldova. Acum, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a aplicat sechestre în noiembrie 2025 și ianuarie 2026 pe bunurile din Bulgaria ale inculpatului, în sumă totală de peste 4.500.000 lei. Acestea ar urma să fie valorificate după pronunțarea sentinței, în vederea satisfacerii prejudiciilor morale.

Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, copilul a fost plasat și se află în continuare într-un centru de îngrijire, unde beneficiază de servicii sociale și psihologice necesare, cu școlarizarea asigurată.