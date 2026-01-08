Incidentul de la Ceadâr-Lunga: Bărbatul care ar fi împușcat în mașină ar fi polițist

În dosarul privind împușcarea unui automobil pe traseul Tomai – Ceadâr-Lunga, în care se aflau o femeie și un copil, au apărut noi informații. Potrivit unor surse din cadrul organelor de drept, persoana care a tras ar fi un angajat al Direcției de Poliție a Găgăuziei.

Fosta soție a suspectului și rudele acesteia spun că își fac griji că relațiile bărbatului din cadrul Poliției ar putea influența ancheta și că dosarul ar putea fi mușamalizat.

Incidentul a avut loc pe 4 ianuarie, în jurul orei 18:40, când o femeie a sesizat Poliția, declarând că asupra mașinii în care se afla împreună cu copilul și concubinul său a fost efectuată o împușcătură. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.