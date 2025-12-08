107 milioane de dolari, blocați înainte să intre în jocul politic al Moldovei

Autoritățile de la Chișinău au dejucat una dintre cele mai mari operațiuni de finanțare politică clandestină din ultimii ani, blocând portofele de criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Vicepremierul Mihai Popșoi a anunțat că suma uriașă era destinată partidelor și rețelelor pro-ruse, într-un plan amplu de răsturnare a echilibrului politic intern prin cumpărare de influență, finanțare de proteste și alimentarea unei mașinării electorale coordonate direct de la Moscova.

Potrivit oficialului, structurile de anchetă au acționat în cooperare cu instituții din SUA și Uniunea Europeană, într-o operațiune care a durat luni întregi și care a vizat fluxuri financiare greu de urmărit, dispersate prin rețele internaționale de criptomonede. Popșoi descrie intervenția ca pe o „oprire a unui val financiar” ce risca să lovească direct stabilitatea Republicii Moldova, în condițiile în care banii erau pregătiți pentru manipularea spațiului public și distorsionarea proceselor democratice.

Investigațiile continuă, iar autoritățile nu exclud implicarea unor grupuri interne de intermediere, folosite drept „punți” pentru a masca originea fondurilor. Cazul ar putea deveni unul de referință pentru modul în care Moscova încearcă să influențeze politicile din regiune prin finanțări opace și operațiuni hibride.