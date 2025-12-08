Comisia Europeană deschide calea investițiilor private în Moldova

Comisia Europeană lansează una dintre cele mai ambițioase oportunități de finanțare pentru Republica Moldova, invitând companii din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European și investitori locali să depună proiecte de minimum zece milioane de euro, cu o contribuție proprie de cel puțin 15%. Termenul-limită este 4 iunie 2026, iar evaluările vor fi făcute trimestrial, în funcție de prioritățile stabilite în Planul de creștere economică. Este, de fapt, o ușă larg deschisă pentru capitalul privat, în condițiile în care Bruxellesul promite garanții, credite avantajoase și un cadru financiar clar.

Programul vine pe fondul unei dinamici economice rare în ultimele decenii, iar turismul se detașează ca sector-vedetă. Veniturile s-au dublat în patru ani și au urcat la aproximativ 700 de milioane de euro, semn că Republica Moldova începe să-și valorifice potențialul cultural și natural. Conectivitatea aeriană, extinsă rapid în 2024–2025, schimbă regulile jocului și creează premise pentru investiții în eco-resorturi, hoteluri moderne, centre balneologice, turism enologic și rute tematice care pot transforma regiuni întregi.

Autoritățile mizează pe faptul că infrastructura turistică poate deveni un motor al economiei, mai ales în zone unde agricultura și industria nu oferă suficiente locuri de muncă. Investitorii sunt încurajați să propună proiecte scalabile, sustenabile și orientate spre standarde europene de calitate, de la digitalizarea serviciilor până la tehnologii verzi. De asemenea, Planul de creștere economică pune accent și pe sectoare precum energia, agricultura, sănătatea, transporturile, logistica și industria prelucrătoare, acolo unde investițiile private pot accelera dezvoltarea regională și exporturile.

Prin această inițiativă, Bruxellesul transmite un mesaj clar: Moldova este pregătită să intre într-o nouă etapă economică, dar are nevoie de capital, know-how și proiecte solide. Pentru investitori, contextul este rar – un stat cu potențial ridicat, sprijin european ferm și o piață în transformare rapidă, care poate oferi randamente pe termen mediu și lung.