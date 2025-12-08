Tot mai multe divorțuri, tot mai mulți copii afectați: psihologii avertizează asupra traumelor emoționale

Tot mai multe cupluri din Republica Moldova ajung la divorț, iar numărul despărțirilor crește constant după o scurtă perioadă de declin în timpul pandemiei. Datele recente arată că fenomenul revine la un nivel îngrijorător: doar în primul trimestru al acestui an, au fost înregistrate peste 4.600 de divorțuri, confirmând o tendință care afectează direct stabilitatea familiilor și, mai ales, a copiilor.

Psihologii atrag atenția că divorțul nu este doar o procedură administrativă, ci un eveniment profund destabilizator pentru cei mici. Mulți copii ajung să creadă că sunt responsabili pentru separarea părinților, dezvoltând sentimente de vinovăție și insecuritate. Experții avertizează că, fără o comunicare clară și adaptată vârstei, cei mici rămân cu întrebări nerostite și temeri care le afectează pe termen lung starea emoțională și profilul relațional.

Specialiștii subliniază că impactul psihologic variază în funcție de modul în care adulții gestionează ruptura. Atunci când conflictul dintre părinți este intens sau de durată, riscul de traumă crește semnificativ, iar copiii pot dezvolta anxietate, probleme de somn, regres comportamental sau dificultăți de adaptare școlară. De aceea, psihologii recomandă ca părinții să le ofere copiilor explicații sincere, să nu îi implice în conflicte și să nu îi transforme în mesageri între adulți.

Tot mai multe familii apelează la consiliere psihologică pentru a gestiona tranziția, iar specialiștii insistă că acest sprijin poate preveni efectele emoționale majore ale divorțului. Un psiholog poate ajuta copilul să înțeleagă ce se întâmplă, să-și exprime emoțiile și să reducă sentimentul de vină, dar poate ghida și părinții în comunicarea corectă și în construirea unei noi rutine sigure pentru copil.

În lipsa unei intervenții adecvate, consecințele se pot manifesta ani la rând, afectând relațiile sociale, rezultatele școlare și chiar viitoarele relații ale copilului devenit adult. De aceea, specialiștii subliniază că responsabilitatea părinților nu se încheie odată cu semnarea actelor de divorț: modul în care aceștia gestionează situația poate diminua sau amplifica trauma copilului.