„Idioții utili” din America pe care Putin îi manipulează ca pe marionete 

Președintele Trump și emisarii săi în Rusia, Steve Witkoff și Jared Kushner, doresc sincer să oprească uciderile din Ucraina, dar eșuează și vor continua să eșueze atâta timp cât persistă în opinia lor naivă că aceasta este doar o mare afacere imobiliară și că experiența lor în domeniul imobiliar le conferă un avantaj, afirmă editorialistul New York Times Thomas Friedman, laureat de trei ori cu premiul Pulitzer.

Dar acest lucru reprezintă o absurditate totală din mai multe puncte de vedere, afirmă acesta.

Pentru început, da, s-ar putea spune că Vladimir Putin este implicat în afaceri imobiliare în Ucraina, dar nu în același mod în care Trump, Witkoff sau Kushner au fost implicați în astfel de afaceri. Putin este implicat în afaceri imobiliare în Ucraina în același mod în care Hitler a fost implicat în afaceri imobiliare în Polonia. Hitler a râvnit teritoriul nu pentru a construi un hotel sau locuințe în scopul de a obține profit în beneficiul locuitorilor locali. În schimb, el a râvnit proprietăți imobiliare pentru a-și îndeplini o fantezie naționalistă. La fel și Putin. El nu a arătat niciun interes pentru bunăstarea poporului ucrainean.

În astfel de situații, a avea o mulțime de „oameni de afaceri imobiliari” ca negociatori ai Americii este un dezavantaj, nu un avantaj. Ai nevoie de un om de stat de tipul lui Henry Kissinger sau James Baker, care înțelege diferența dintre imobiliare și război și pace. Imobiliarele sunt un joc cu sumă pozitivă – ambele părți pot profita de o tranzacție bine încheiată. Și acesta este obiectivul. În război și pace, când o parte are opinii fasciste și este agresorul evident, iar cealaltă parte are opinii democratice și este victima evidentă, te afli într-un joc cu sumă zero.

Sau, așa cum a spus Ronald Reagan când a fost întrebat cum ar trebui să se termine Războiul Rece: „Noi câștigăm, ei pierd”.

Reagan a înțeles că tranzacțiile imobiliare se bazează exclusiv pe valoare (prețul pe metru pătrat) și rate ale dobânzii. El a înțeles că tranzacțiile de război și pace vizează promovarea și păstrarea valorilor morale și a intereselor strategice. Și nu faci compromisuri în privința acestora cu un agresor fascist. SUA au purtat trei războaie, inclusiv Războiul Rece, alături de aliații din Europa, pentru a păstra răspândirea valorilor democratice comune și a intereselor comune – și anume că nicio putere majoră din Europa care nu împărtășea aceste valori nu putea fi lăsată să domine continentul.

Friedman afară că nu cunoaște niciun alt președinte american care să fi acționat ca și cum valorile și interesele Americii ar fi dictat ca SUE să fie acum un arbitru neutru între Rusia și Ucraina și, pe deasupra, un arbitru care încearcă să obțină profit de la fiecare parte în acest proces – așa cum a făcut Trump. Acesta este unul dintre cele mai rușinoase episoade din politica externă americană, iar întregul Partid Republican este complice la perpetuarea lui.

De asemenea, nu există niciun alt lider al politicii externe americane care să fi spus despre Putin ceea ce a spus Witkoff despre acest dictator ai cărui rivali politici sfârșesc adesea morți, care se angajează în corupție pe scară largă pentru el și acoliții săi și care face tot ce poate pentru a submina alegerile libere și corecte din America și Occident: „Nu îl consider pe Putin un tip rău”.

Comuniștii ruși aveau un termen pentru străinii care aveau astfel de opinii despre liderii lor: „idioți utili”.

Vă puteți imagina această replică din partea izolaționiștilor lui JD Vance: „Hei, Friedman, tu și prietenii tăi vreți doar să târâți America în războaie fără sfârșit”.

Friedman precizează că a scris încă din primele săptămâni ale acestui război, și în repetate rânduri după aceea, că acest război se va termina, în cel mai bun caz, cu o „înțelegere murdară”. Rusia este prea mare în comparație cu Ucraina, iar dorința sa de a lupta dictează că încheierea războiului va necesita concesii din partea Ucrainei. Trist, dar adevărat – și majoritatea ucrainenilor vor spune același lucru astăzi.

Da există o diferență uriașă între o „înțelegere murdară” care maximizează interesele, profiturile și capacitatea lui Putin de a reîncepe războiul în orice moment dorește și o „înțelegere murdară”. O înțelegere murdară i-ar permite lui Putin să păstreze teritoriul pe care l-a furat deja, dar cu forțele militare occidentale pe teren în Ucraina, care să se asigure că nu va putea relua războiul, decât dacă va intra în război cu tot Occidentul; ar asigura că câștigurile ilicite ale lui Putin nu ar fi niciodată binecuvântate cu recunoașterea diplomatică formală care ar recompensa achiziția de teritoriu prin forță; și ar asigura că Ucraina ar putea menține orice dimensiune a armatei de care ar avea nevoie pentru a se apăra și ar putea deveni membră a Uniunii Europene (deși nu a NATO) ori de câte ori ar fi pregătită. Un astfel de acord murdar ar asigura interesele și valorile fundamentale ale Ucrainei și Americii.

JD Vance și izolaționiștii săi replică: „Nu avem capacitatea de a-l presa pe Putin să accepte o astfel de înțelegere murdară și nu vrem să intrăm într-un război nuclear cu Rusia, mulțumim frumos.”

“Motivul pentru care nu-l puteți presa pe Putin este că nu știți ce faceți și aveți un președinte care se clatină înainte și înapoi, elaborând politici diferite pe rețelele sale sociale și apoi cerând Pentagonului și Departamentului de Stat să se adapteze din mers. Nu există un proces de elaborare a politicilor și se pare că există cel puțin cinci persoane care acționează în calitate de secretar de stat: Witkoff, Kushner, Vance, secretarul armatei Daniel Driscoll și un tip cu titlul oficial de Marco Rubio”, subliniază editorialistul.

Ce ar face un președinte american normal în această situație? Ar începe prin a înțelege că negocierile în orice domeniu – imobiliar sau geopolitic – sunt întotdeauna decise de un singur lucru: pârghia. Fie că achiziționați un hotel sau încercați să opriți o invazie, doriți să aveți o pârghie maximă, astfel încât profiturile, interesele și valorile dvs. să fie maximizate în acordul final.

În domeniul imobiliar, pârghia se măsoară în funcție de cât de mulți bani ai de partea ta. În diplomație, pârghia se măsoară în funcție de câtă forță militară poți aduce pe câmpul de luptă, câtă izolare economică și durere poți provoca adversarului tău și, nu în ultimul rând, cât de mult poți întoarce populația adversarului împotriva propriilor lideri pentru a-i forța să schimbe cursul.

Și ce a făcut Trump în conformitate cu aceste măsuri? A oprit toate finanțările SUA pentru Ucraina pentru achiziționarea de arme americane, a refuzat să îi acorde acces la arme cruciale, cum ar fi rachetele de croazieră Tomahawk, care ar putea să-l afecteze serios pe Putin în propria țară – și pentru care ar plăti europenii – și a mințit cu nerușinare că Ucraina, și nu Rusia, a început războiul și că liderul Ucrainei, și nu al Rusiei, era dictatorul ilegitim. De asemenea, i-a spus în mod public președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, că „nu ai cărțile” fără ajutorul american în lupta împotriva Rusiei.

Ce s-ar întâmpla dacă Trump s-ar comporta ca un președinte american demn, acționând în interesul și în conformitate cu valorile americane? Nu le-ar spune curajoșilor ucraineni că nu au cărți; le-ar da cărți pentru a le maximiza influența, în timp ce le-ar spune cu voce tare rușilor că nu au viitor – pentru că Vladimir Putin le-a furat toate cărțile.

Cum ar suna asta? Ar suna astfel:

„Hei, Putin, în timp ce invadai Ucraina pentru a-ți îndeplini fantezia istorică că Mama Rusia deține în mod legitim Ucraina, restul lumii participa la ceea ce va fi probabil numită cea mai mare revoluție tehnologică din istoria omenirii: revoluția inteligenței artificiale. Unde se află Rusia în acest context? Să verificăm clasamentul Global A.I. Vibrancy al Institutului Stanford.

„Este Rusia lui Putin în top 10, unde ar trebui să fie alături de Statele Unite și China? Nu. Ei bine, cu siguranță este în top 20! Nu. Trebuie să fie în top 30! Ei bine, da; abia s-a strecurat pe locul 28. Mult în urma Luxemburgului, care ocupă locul 12. Populația Luxemburgului? Aproximativ 680.000. Populația Rusiei este de aproximativ 144 de milioane – minus acum cei aproximativ 250.000 de soldați pe care Putin i-a trimis la moarte pe câmpurile de luptă din Ucraina și cel puțin 100.000 de tehnologi care au fugit din Rusia de când Putin a început războiul.

„Pentru poporul rus, permiteți-mi să fac o analogie: este ca și cum James Watt tocmai ar fi inventat motorul cu aburi care a contribuit la lansarea Revoluției Industriale, iar țarul vostru ar fi spus: „Nu, mulțumesc – noi mizăm în continuare pe cai”.

“Putin este un prost imens care va fi amintit pentru războiul împotriva Ucrainei, care a transformat Rusia într-o colonie energetică a Chinei și într-o notă de subsol a Luxemburgului în materie de inteligență artificială”, subliniază Friedman, înainte de a adăuga:

“Da, lui Putin îi place să se laude cu rachetele sale hipersonice. Mă întreb dacă acestea funcționează mai bine decât rampa de lansare principală pe care Rusia o folosește pentru a trimite astronauți și marfă la Stația Spațială Internațională; acea rampă de lansare s-a prăbușit săptămâna trecută, după lansarea a trei astronauți. Aceasta înseamnă că Rusia „și-a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961”, potrivit unui expert spațial rus citat de The Times.

Amenințarea rusă la adresa Ucrainei nu va înceta până când Putin nu va dispărea. Dar a scăpa de el este treaba poporului rus. Treaba unui președinte și vicepreședinte american – dacă știu ce fac – nu este să-i spună președintelui Ucrainei că nu are „cărți”. Este să crească presiunea asupra lui Putin, printre altele, spunând poporului rus – în fiecare zi – că liderul lor le fură toate cărțile, tot viitorul lor și tot viitorul copiilor lor.

Așa creștem influența noastră pentru a obține o înțelegere murdară, nu una obscenă, conchide el.