Maia Sandu a retras dinstincțiile acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica

Timpul.md7 decembrie 2025
Șefa statului Maia Sandu a semnat un decret prin care au fost revocate distincțiile de stat acordate, acum 2 luni, președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decretul a fost semnat pe 5 decembrie și publicat pe pagina oficială a Președinției.

Distincțiile fuseseră acordate pe 10 octombrie, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, pentru meritele lor în domeniul sportului.

Reprezentanții Președinției, nu au oferit detalii suplimentare despre motivele revocării.

