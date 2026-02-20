11 moldoveni, reținuți pentru pregătirea unor asasinate la comandă în Ucraina

Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au destructurat un grup infracțional suspectat că pregătea asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina. În total, au fost reținute 11 persoane: patru în Republica Moldova și șapte în Ucraina.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei echipe comune de investigații formate de autoritățile de drept de la Chișinău și Kiev. Pe 19 februarie, începând cu ora 06:00, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții și alte acțiuni procesuale.

Potrivit comunicatului emis la 20 februarie, în Republica Moldova au fost reținute patru persoane, inclusiv bănuitul principal cu rol de recrutor. În paralel, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, suspectate că ar fi acceptat oferta de participare la schema de asasinare. Reținerile din Ucraina au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate la Kiev și Odesa, de unde au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte probe.

Conform datelor din dosarul gestionat la Chișinău de PCCOCS, țintele asasinatelor ar fi fost un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” și anunțat în urmărire, unul dintre conducătorii unei întreprinderi strategice de stat, militari activi ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul acestei structuri.

Anchetatorii susțin că, în schimbul executării omorurilor, persoanele recrutate urmau să primească remunerații prin portmonee electronice, de la organizatorul grupului infracțional, care s-ar afla în Ucraina, pentru a evita deconspirarea.

Potrivit anchetei, pregătirile ar fi început în decembrie 2025. În prima etapă, recrutorul reținut la Chișinău ar fi convins două persoane din Moldova să meargă la Kiev pentru tatonarea terenului. Cei doi și-ar fi camuflat activitatea sub identitatea unor curieri ai unei companii de livrare a mâncării, însă în realitate ar fi colectat informații despre potențialele victime.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, acesta ar fi primit indicații de la superiorii grupului să identifice persoane capabile să utilizeze arme de foc. Astfel, ar fi convins 11 persoane, identificate până în prezent, să accepte rolul de executanți în Ucraina.

Ulterior, membrii grupului ar fi procurat arme și muniții, ar fi studiat traseele victimelor și și-ar fi repartizat rolurile, de la împușcare până la aruncarea în aer a automobilului. Planul nu a fost dus la capăt, deoarece suspecții au fost reținuți înainte de executarea asasinatelor.

Bănuitul principal, în vârstă de 30 de ani, este originar din Chișinău și a fost anterior condamnat în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde și-a executat pedeapsa până în 2022. Potrivit anchetei, acesta ar fi menținut legătura cu coordonatori ai serviciilor speciale ruse prin intermediul aplicației Telegram.

Cei patru reținuți în Republica Moldova au fost puși sub învinuire, iar procurorii PCCOCS au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Autoritățile califică intervenția drept o acțiune de combatere a amenințărilor hibride și susțin că a fost dejucată tentativa de implementare a unui scenariu ostil. Investigațiile continuă în cooperare cu partenerii internaționali.