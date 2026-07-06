Irlanda pune extinderea UE în prim-plan și îndeamnă Moldova să accelereze reformele

Republica Moldova trebuie să mențină și chiar să accelereze ritmul reformelor pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat ambasadorul Irlandei la Chișinău, Myles Geiran. Declarațiile au fost făcute în contextul preluării de către Irlanda a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, extinderea blocului comunitar fiind una dintre prioritățile mandatului.

Invitat la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, diplomatul a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor și a încurajat autoritățile să continue acest parcurs.

„Republica Moldova a făcut progrese semnificative. S-a spus adesea, pe bună dreptate, că este unul dintre cei mai buni studenți, dacă nu chiar cel mai bun student, în ceea ce privește reforma. Pledăm pentru menținerea și chiar accelerarea acestui ritm, astfel încât transformările să atingă nivelul necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Myles Geiran.

Ambasadorul a remarcat și evoluțiile din domeniul digitalizării, apreciind că acesta reprezintă unul dintre punctele forte ale Republicii Moldova. În opinia sa, autoritățile ar trebui să valorifice domeniile în care țara are avantaje competitive, făcând referire și la experiența Irlandei în educație, administrație publică și dezvoltare economică.

Irlanda a preluat oficial, la 1 iulie, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele șase luni. Potrivit diplomatului, extinderea Uniunii Europene se numără printre principalele priorități ale mandatului, iar Dublinul își propune să mențină acest subiect în prim-planul agendei europene și să sprijine deschiderea unor noi capitole de negociere pentru statele candidate care îndeplinesc condițiile necesare.