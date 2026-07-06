Primarul Ion Ceban, mesaj emoționant în ziua comemorării deportărilor din 1949: „Străbunicii mei, la fel, au fost deportați”

Astăzi, când Republica Moldova comemorează victimele celui mai mare val de deportări staliniste, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj public încărcat de emoție și reflecție. Edilul a subliniat importanța memoriei istorice, dezvăluind totodată că această dramă națională a lovit și propria sa familie.

Într-o declarație publicată în dimineața acestei zile, Ion Ceban a menționat că data de 6 iulie reprezintă „o zi de profundă durere și reflecție pentru societatea noastră”. În contextul comemorării victimelor deportărilor din 1949, primarul a făcut o mărturisire personală: „Străbunicii mei, la fel, au fost deportați”.

Oficialul a făcut un apel la solidaritate și la responsabilitatea generațiilor actuale de a cinsti trecutul și de a trage învățăminte din el, pentru a nu repeta greșelile istoriei.

„Păstrăm vie memoria lor și ne exprimăm respectul pentru cei care au îndurat aceste tragedii. Avem datoria morală de a nu uita și de a transmite mai departe memoria lor, păstrând pacea”, a punctat edilul capitalei.

Mesajul primarului s-a încheiat cu un omagiu simplu, dar profund: „Memorie veșnică victimelor”.

În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, a avut loc operațiunea „Iug” (Sud), reprezentând al doilea și cel mai masiv val de deportări din Basarabia. Zeci de mii de oameni – familii de gospodari, intelectuali, preoți și copii – au fost ridicați în miez de noapte și trimiși în vagoane de marfă spre lagărele de muncă forțată din Siberia și Kazahstan.