Economia moldovenească este prea fragilă pentru a suporta creșteri de taxe

Reformele fiscale anunțate de autorități riscă să provoace crize economice și sociale. De această părere au fost invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Potrivit lor, sistemul economic este prea fragil, iar populația prea săracă pentru a suporta creșteri de taxe și impozite. Ei au afirmat că autoritățile trebuie să dea dovadă de mai multă imaginație pentru a reduce cheltuielile statului a acoperi găurile din buget.

Ion Terguță, vicepreședintele PLDM, a declarat că situația a devenit una cronică deoarece țara nu are o bază fiscală pe care să se poată baza.

„Republica Moldova are prea puțini agenți economici, iar mediul antreprenorial din Republica Moldova nu este suficient de puternic pentru a susține o creștere economică. Noi am crescut foarte mult cheltuielile bugetare, compensații, tot ce vreți pe durata acestor crize. Iar aceste compensații nu au fost oferite în baza unor încasări interne, ci în baza unor împrumuturi externe. Datoria noastră a crescut de la 50 și ceva de miliarde la 142 de miliarde cât le avem acum”, a spus Ion Terguță.

Liviu Vovc, președintele Platformei DA, este de părere că noua politică bugetar-fiscală propusă de autorități riscă să aprofundeze sărăcia absolută din țară.

„Eu înțeleg că există o gaură bugetară de 20 de miliarde de lei, dar această gaură trebuie acoperită altfel decât din buzunarul cetățenilor. Am militat pentru un proiect de lege căruia i-am spus plafonarea salariilor nesimțite la stat. Guvernul ar fi trebuit să vină mai întâi cu un exemplu din partea lor de plafonare a cheltuielilor și doar după asta să caute soluții absolut ca pentru a acoperi gaura bugetară”, a menționat Liviu Vovc.

Guvernul Republicii Moldova a propus o amplă reformă bugetar-fiscală pentru anul 2027. Obiectivul declarat al schimbărilor este dublu: simplificarea sistemului de impozitare și reducerea deficitului bugetar, estimat la un nivel ridicat în următorii ani. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile ar urma să aducă aproximativ șase miliarde de lei suplimentar la buget în 2027.