Polițiști surprinși cu armele îndreptate spre motocicliști la Fălești. Precizarea IGP

Doi polițiști au fost surprinși în timp ce îndreaptă armele din dotare în direcția unor motocicliști ce se deplasau pe o stradă din satul Sărata Veche, raionul Fălești. Imaginile video au fost publicate pe rețelele sociale, iar la scurt timp, oamenii legii au venit cu unele precizări.

Poliția anunță că incidentul a avut loc pe 7 iunie, în timp ce oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, în care conducătorul auto implicat a părăsit locul faptei.

„În timpul documentării cazului au fost observate două motociclete care au trecut repetat cu viteză excesivă și fără plăcuțe de înmatriculare, punând în pericol traficul rutier. Anterior, Poliția recepționase mai multe sesizări privind deplasarea acestor motociclete cu încălcarea Regulamentului circulației rutiere. În timpul intervenției, conducătorii motocicletelor au fost somați repetat să oprească, însă aceștia nu s-au conformat indicațiilor și somațiilor polițistului și și-au continuat deplasarea.

În contextul în care motocicliștii au ales să treacă a treia oară cu viteză excesivă, ignorând solicitările Poliției, pentru a asigura oprirea acestora, polițistul a utilizat arma din dotare, aceasta fiind asigurată, fără executarea focurilor și fără punerea în pericol a integrității persoanelor”, au comunicat oamenii legii, menționând că conducătorii motocicletelor nu s-au conformat indicațiilor nici de această dată, continuându-și deplasarea și părăsind locul într-o direcție necunoscută.

Ulterior, la data de 1 iulie, potrivit Poliției, aceleași persoane au fost implicate într-o cursă între motociclete, soldată cu un accident rutier pe un drum din extravilanul satului Sărata Veche. În urma coliziunii frontale, trei pasageri au suferit traumatisme, printre care și minori, fiind internați în spital pentru îngrijiri medicale.

În urma verificărilor s-a stabilit că conducătorii motocicletelor nu dețin permis de conducere, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală.

Poliția îndeamnă părinții nu permită minorilor să urce pe motociclete, deoarece riscul unui accident grav, chiar fatal, este extrem de ridicat.