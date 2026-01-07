16 blocuri din Chișinău rămân fără căldură de Crăciun

16 blocuri locative din zona Telecentru rămân astăzi, 7 ianuarie, fără căldură și apă caldă menajeră, din cauza unor defecțiuni apărute în sistemul centralizat de termoficare, provocate de o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”.

Perturbările au fost înregistrate în data de 6 ianuarie și au afectat regimul hidraulic al rețelelor termice din zonă, ceea ce a impus intervenții tehnice suplimentare, se arată în anunțul Termoelectrica.

Pentru lichidarea avariilor este necesară repararea unei conducte termice cu DN 500 mm, amplasată pe strada Hîncești.

În acest context, astăzi, în intervalul orar 09:00–18:00, este sistată temporar livrarea agentului termic și a apei calde menajere pentru 16 blocuri locative situate în perimetrul șoselei Hîncești și al străzilor Sfânta Vineri, Mihail Lermontov și Ialoveni.

La fața locului intervin echipele Termoelectrica S.A., care desfășoară lucrări pentru remedierea definitivă a defecțiunilor și reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și dau asigurări că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru restabilirea alimentării cu energie termică și apă caldă menajeră a blocurilor afectate.