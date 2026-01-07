Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului pe stil vechi

Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos.

Enoriașii sunt îndemnați să participe la slujbe, întrucât această sărbătoare este considerată un prilej de apropiere de Dumnezeu. Cântările sunt specifice sărbătorii și proslăvesc Nașterea lui Hristos.

De Crăciun, credincioșii care au ținut postul se pot împărtăși și este dezlegare la orice fel de mâncare. Pe mesele de sărbătoare se regăsesc bucate tradiționale precum sarmalele, cozonacul și crăciuneii special pregătiți pentru această zi.

Crăciunul face parte din cele 12 mari sărbători împărătești ale Bisericii și este precedat de un post de 40 de zile. Alături de credincioșii din Republica Moldova, sărbătoresc astăzi Crăciunul și ortodocșii din mai multe țări, printre care Federația Rusă, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Georgia și Etiopia.

În Republica Moldova, zilele de 7 și 8 ianuarie sunt declarate zile libere.