Președintele Donald Trump a discutat „o serie de opțiuni” pentru a prelua Groenlanda, inclusiv utilizarea armatei americane

Casa Albă a comunicat într-o declarație președintele Donald Trump a precizat clar că obținerea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”, transmiteBBC. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis Casa Albă.

Declarația vine după ce Trump a afirmat din nou în weekend că SUA „au nevoie” de Groenlanda – o regiune semi-autonomă a Danemarcei, membră NATO – din motive de securitate.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat luni că un atac al SUA ar însemna sfârșitul NATO.

NATO este un grup militar transatlantic în cadrul căruia aliații sunt obligați să se ajute reciproc în cazul unor atacuri externe. Problema viitorului Groenlandei a reapărut în urma intervenției militare a SUA în Venezuela, în timpul căreia trupe de elită au intrat în țară pentru a-l aresta pe președintele Nicolás Maduro și a-l duce la New York, unde urmează să fie judecat pentru trafic de droguri și arme.

La o zi după raid, Katie Miller, soția unuia dintre consilierii principali ai lui Trump, a postat pe rețelele de socializare o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, alături de cuvântul „SOON” (în curând). Luni, soțul ei, Stephen Miller, a declarat că „poziția oficială a guvernului SUA este că Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA”.

Într-un interviu acordat CNN, el a mai spus că SUA „sunt puterea NATO. Pentru ca SUA să asigure securitatea regiunii arctice, să protejeze și să apere NATO și interesele NATO, este evident că Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA”. Întrebat în repetate rânduri dacă SUA ar exclude utilizarea forței pentru a o anexa, Miller a răspuns: „Nimeni nu va lupta împotriva SUA pentru viitorul Groenlandei”.