Polonia: Fotbalistul moldovean Artur Craciun a marcat golul decisiv pentru ŁKS Łódź

Fotbalistul originar din Republica Moldova, Artur Craciun, jucătorul celor de la ŁKS Łódź, a fost eroul echipei sale după ce a marcat golul victoriei pe terenul celor de la Stal Mielec, într-un meci din etapa 22 din a doua divizie a Poloniei, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).

Stal Mielec a deschis scorul în minutul 13 prin Israel Puerto, iar echipa lui Craciun a egalat la unu în minutul 50 datorită reușitei lui Jasper Loffelsend. Soarta meciului s-a decis în minutul 62, când în urma unui corner Artur Craciun a înscris cu capul golul victoriei. Fundașul moldovean a jucat tot meciul.

Datorită acestui succes, ŁKS Łódź, cu 32 de puncte, a urcat pe locul 10 și se află la doar trei puncte distanță de echipa de pe locul 6, Stal Rzeszów, loc care asigură participarea în play-offul pentru promovare în Ekstraklasa poloneză.

În actuala stagiune, Craciun a evoluat în 22 de meciuri de campionat, reușind cinci goluri și un asist. Jucătorul moldovean a mai bifat două meciuri în Cupa Poloniei, în care a reușit o pasă de gol.

Curios este faptul că Artur Craciun a marcat în ultimele patru meciuri ale echipei sale, trei goluri în poarta adversă și unul în propria poartă.

Artur Craciun și-a început cariera la Zimbru Chișinău, iar de-a lungul anilor a evoluat pentru mai multe cluburi din Moldova, România, Ungaria, Israel, Bulgaria și Polonia – Sheriff Tiraspol, Milsami Orhei, Universitatea Cluj, Honvéd Budapesta, Farul Constanța, Sfântul Gheorghe Suruceni, Lokomotiv Plovdiv, Tsarsko Selo, Hapoel Kfar Saba și Puszcza Niepołomice. El s-a transferat de la Puszcza Niepołomice la ŁKS Łódź pe 1 iulie 2025.

Pentru Naționala Moldovei Craciun a jucat în 38 de meciuri și a dat trei pase de gol.