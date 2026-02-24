Partidul Viitorul Moldovei trebuie să restituie statului peste 580.000 de lei

Partidul Politic Viitorul Moldovei nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587.000 de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată marți, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit CEC, suma ce urmează a fi recuperată include 347.747 de lei proveniți din donații ilegale, inclusiv de la două persoane minore, și 239.842 de lei reprezentând resurse financiare nedeclarate.

Autoritatea electorală a constatat că, în 30 din cele 49 de procese contravenționale examinate, donatorii au depășit plafonul legal de 30% din venitul anual obținut în anul precedent, încălcând legislația privind finanțarea partidelor politice.

Reprezentanții formațiunii au solicitat ca prejudiciul să fie recuperat din alocațiile de stat, invocând lipsa resurselor financiare pentru achitare directă. CEC a acceptat această solicitarea și a decis sistarea alocațiilor până la rambursarea integrală a sumei. Hotărârea a fost adoptată cu șase voturi pentru și unul împotrivă.

La alegerile prezidențiale din 2024, Vasile Tarlev, candidatul Partidului Politic Viitorul Moldovei, a obținut 3,19% din voturi.