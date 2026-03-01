TAROM pregătește curse speciale pentru repatrierea românilor din zona de război

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat, duminică seară, că în contextul situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu, este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetăţenilor români aflaţi în perimetrul zonei de conflict.

”Echipele TAROM acţionează în coordonare directă cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi cu celelalte autorităţi naţionale, aflate în contact permanent cu reprezentanţele diplomatice ale României din statele din regiune”, informează compania.

Potrivit reprezentanților instituției, personalul TAROM menţine legătura şi cu reprezentanţii grupurilor de cetăţeni români aflaţi în zonă, inclusiv cu grupul de pelerini surprins în Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează astăzi pe cale rutieră către Cairo pentru a se îmbarca pe zborul spre Bucureşti.

„Şase profesionişti formează echipajul primului zbor special TAROM din Cairo, susţinuţi de la sol de echipele comerciale, operaţionale şi tehnice ale companiei, mobilizate pentru realizarea în siguranţă a acestei misiuni de repatriere”, a mai transmis compania aeriană.

