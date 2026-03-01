Emiratele Arabe Unite închid bursele din Dubai și Abu Dhabi pentru două zile

Autoritatea pentru Piața de Capital din Emiratele Arabe Unite a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și marți, 3 martie, inclusiv Bursa de Valori din Abu Dhabi și Piața Financiară din Dubai, transmite gulfnews.com

Autoritatea a declarat că decizia a fost luată în conformitate cu mandatul său de reglementare și supraveghere și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Autoritatea a adăugat că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile regionale, să evalueze situația în mod continuu și să ia orice măsuri suplimentare necesare, în funcție de evoluția circumstanțelor.

Autoritatea pieței de capital a îndemnat, de asemenea, toate părțile interesate să urmărească canalele sale oficiale, precum și cele ale Bursei de valori din Abu Dhabi și ale Pieței financiare din Dubai, pentru orice actualizări suplimentare.

Măsura vine pe fondul tensiunilor regionale crescute, ca urmare a escaladării confruntărilor militare între Iran, Statele Unite și Israel, precum și a unei serii de atacuri de represalii și incidente de securitate care au afectat mai multe țări din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Qatar și Oman.

Aceste evoluții au determinat adoptarea de măsuri de precauție în sectoare cheie din regiune pentru a proteja stabilitatea, a asigura continuitatea serviciilor esențiale și a proteja sistemele financiare și economice.