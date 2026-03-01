Marșul Păcii la Comrat: Locuitori din Găgăuzia au condamnat războiul din Ucraina

Mai mulți locuitori ai UTA Găgăuzia s-au adunat astăzi în centrul orașului Comrat pentru a participa la „Marșul Păcii”, un eveniment dedicat promovării dialogului și condamnării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Organizatorii au subliniat că manifestația nu a avut caracter politic, fiind o inițiativă civică fără simboluri de partid, steaguri sau mesaje electorale. Participanții au purtat pancarte cu mesaje precum „Găgăuzii vor pace pentru Ucraina”, „Să se termine războiul” și „Marșul Păcii”.

Una dintre participante a declarat că astfel de evenimente sunt necesare pentru a combate dezinformarea din regiune și pentru a clarifica realitatea conflictului.

„În Găgăuzia până acum este multă dezinformare, oameni care nu înțeleg ce se întâmplă, nu numesc războiul – război, doar spun că nu este războiul nostru și nu ne privește. Este de mirat că oamenii care îndeamnă la pace sunt considerați cei care provoacă agresiune în societate. Trebuie să vorbim mai mult despre asta”, a spus aceasta.

Un alt participant a atras atenția asupra stereotipului potrivit căruia găgăuzii ar susține Rusia, subliniind că majoritatea oamenilor din regiune își doresc pace și încep să înțeleagă consecințele dramatice ale războiului.

„S-a creat un stereotip că găgăuzii sunt pentru Putin și pentru război, dar nu este așa. Găgăuzii vor pace. Foarte mulți încep să înțeleagă că acest război este foarte rău. Nu vrem să moară copii. Dacă Ucraina va fi ocupată, Moldovei îi va fi foarte greu. Ucraina, cu sânge, ne salvează și pe noi”, a declarat el.

La marș a participat și Ivan, un găgăuz din Ucraina, care a venit pentru a promova solidaritatea dintre comunitățile găgăuze din cele două țări.

„Este important ca oamenii de aici să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina. Războiul a luat mii de vieți. Dacă va ajunge și pe teritoriul nostru, va fi o tragedie pentru toți, indiferent de etnie. Trebuie să fie înțelegere și susținere morală. Suntem un popor nu atât de numeros și trebuie să rămânem uniți”, a spus acesta.