4 mituri despre vizita recentă a Președintelui țării la București

Igor Munteanu afirmă că nu există un seismograf mai bun pentru relațiile bilaterale ale României cu R. Moldova decât vizitele șefilor de stat.

„De fiecare data putem stabili coeziunea de mesaj sau lipsa lui pe baza diferențelor sesizate și inflația de așteptari nerealiste. Pentru ca ele prisosesc. In ciuda incantațiilor politice laudative, unele subiecte arată clar cât de diferit gândesc autoritățile de la Chișinău și Bucuresti pe subiecte principiale, cum sunt de altfel energia și apărarea”, spune Munteanu.

El s-a referit la securitatea energică, prioritate pe agendă.

„Totuși, Președintele României vorbește in discursul sau despre importanta rutelor de transport pt gaze între RO si MD, in timp ce Presedintele RM Insista asupra unor soluții urgente de aprovizionare! Pare evident un conflict de mesaj pentru ca Maia Sandu cauta gazul acolo unde nu e. Bucureștiul garantează ca actualul gazoduct Iași-Chișinău este pregătit sa lucreze la deplina capacitate, sugerând elegant ca volumele necesare se procura de pe piața liberă. Cei care au sfătuit-o pe Maia Sandu sa ceara Președintelui României sa se implice in aprovizionarea RM cu gaze au făcut-o fie de neștiința, ceea ce ma îndoiesc, fie din dorința de a forța un NON răspuns. De ce?

2. Pentru ca in România sectorul de gaze este de multi ani in acționariat, după privatizari îndelungate, iar intervenția unei autorități centrale cu scopul de a contracta gaze la preț preferential ar fi o violare a legilor de piața. O asemenea abordare poate merge la Moscova, la Baku ori la Bișkek, nu la Bucuresti, stat in care actiunile anticoncurențiale sunt sancționate de UE. Presedinta Maia Sandu insista că ar trebui să se înceapă cat de curând achiziția de gaz natural din România, gaz de care RM are nevoie. În fapt, specialiștii in energie cunosc ca la Chișinău deja exista un mecanism stabil pentru achiziția de gaze naturale, care permite funcționarea unei piețe centralizate de câteva luni bune. Acest mecanism a foat autorizat de ANRE-Moldova, este acceptat de operatorul de sistem, Moldtransgaz și transpune mecanismele pieței europene de energie in RM. Numele acestei alternative este Bursa Romană de Marfuri (BRM). În loc să se ocupe de licitații cu reguli neclare, în spatele ușilor închise, licitații eșuate din start, companiile abilitate de guvernul RM (și ma refer aici la Energocom) ar fi putut deja sa lanseze transparent solicitările de achiziții de gaz natural, utilizând mecanisme standardizate, folosite în toată Europa. Ar fi fost o manieră transparentă de a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova, renunțând la practicile vechi, păguboase, cum ar fi negocierile directe, netransparente prin diverse capitale. Asemenea practici sunt împinse însă cu insistenta unui tel mai bun.

3. Și totuși de isi risca Maia Sandu credibilitatea punând întrebări la care Presesintele României nu poate da decât un răspuns evaziv? Citiți cu foarte multă atenție mesajul Președintelui Iohannis si veți constata ca sunt cântărite și virgulele. La Chișinău, din contra. Se pare ca unii sfetnici pe energie sunt atât de obsedați de mecanismul negocierilor directe, încât au devenit obraznici. Și pe timpul lui Dodon aceasta abordare a generat multă corupție, eșecuri si schelete in dulap. De ce ar fi altfel de acum înainte? Ideea că cetatenii RM plătesc cel mai mare preț pentru gaze naturale raportat la venit este o realitate, dar cauzele acestei situații sunt tocmai lipsa de transparență, de prevedere, și de acțiune profilactica a guvernului actual. Notam ca gazul necesar pentru iarna care se apropie ar fi trebuit cumpărat în primăvară sau poate chiar la începutul anului 2022, iar în loc să negociem contracte iluzorii pe la Moscova ar fi trebuit să ne îndreptăm hotărât către piețele internaționale, măcar pentru o parte din necesarul de consum strategic din anul 2022”, explică Munteanu.

În concluzie, expertul spune că panica în 2022 nu este un bun sfătuitor pentru contractele de energie, iar evitarea regulilor de piața, a burselor și a regulilor de tranzacționări pe gaze, energie, produse petroliere, bagă la apă cele mai bune intenții.

„România este in UE, iar instituțiile sale politice sunt obligate sa urmeze regulile stabilite de UE, ceea ce ar fi timpul sa se învețe la Chișinău. Or, alternativa la regulile aplicate in UE este exact modelul de guvernare pe care politicienii îl acuza la microfoanele puterii.

3. RM are nevoie urgentă de diversificare ai demonopolizare a energiei, orice întârzieri sunt folosite pentru a bloca procesul de reziliență economică si menținere a coruptiei, apropo cum avansează dosarele pe energie din Energocom?

Notam și cântărim”, punctează Munteanu.

