5 PROBLEME de sănătate cauzate de încălțămintea nepotrivită

Desi pare greu de crezut, pantofii cu toc favorizeaza aparitia celulitei. Pe langa faptul ca ei afecteaza ireversibil coloana, acestia impiedica buna circulatie a sangelui si, implicit, ingreuneaza oxigenarea pielii. Drept consecinta, apare celulita. Acelasi lucru se intampla si in cazul pantofilor prea stramti si a incaltarilor foarte ascutite, care reduc confortul picioarelor.

Iata, deci, un alt motiv sa alegi cu grija pantofii pe care ii porti in diverse ocazii si sa alegi, mai degraba, o pereche de adidasi comozi. Poti comanda sneakersi de pe Epantofi, daca iti doresti sa porti incaltaminte de calitate superioara.

Incaltarile grele sunt un factori de risc pentru osteofite

Osteofitele sunt cunoscute si ca pinteni la calcai. Acestea se formeaza din cauza osificarii muschilor de pe os. Printre simptomele sale se numara, in prima faza, intepaturile resimtite in zona calcaiului, dupa care, pe masura ce boala avanseaza, apare senzatia de durere, deseori greu de suportat. In general, osteofitele apar din cauza incaltarilor foarte grele si foarte incomode, ceea ce inseamna ca este indicat sa eviti pantofii cu talpi rigide.

Pantofii sport pot genera „piciorul atletului”

Purtarea unor pantofi sport de calitate indoielnica este principalul factor de risc pentru aparitia ciupercii Tinea pedis. Afectiunea cunoscuta drept „piciorul atletului” apare, in ciuda asteptarilor, la copii si la persoanele sedentare, dar si la cei care obisnuiesc sa poarte pentru mult timp o singura pereche de incaltari.

Desi nu este o afectiune dureroasa, aceasta se manifesta prin mancarimi insuportabile si prin senzatii de arsura in special intre degetele de la picioare. „Piciorul atletului” poate sa apara si din cauza folosirii instrumentarului de pedichiura insuficient de steril, dar si la piscine sau la dusuri publice.

Masura nepotrivita la pantofi declanseaza boala Morton

Sindromul sau boala Morton (ori fibroza perineurala, asa cum este cunoscuta in termeni de specialitate) reprezinta o ingrosare benigna pozitionata la nivelul talpii. Mai exact, aceasta afecteaza nervul plantar al piciorului si, de cele mai multe ori, aceasta problema apare la femeile care poarta pantofi cu toc foarte inalt si incomod.

Barbatii nu sunt nici ei feriti de sindromul Morton, intrucat manifestarile sale pot fi declansate de diverse alte cauze, cum ar fi excesul de greutate, alegerea unor pantofi prea stramti sau prea largi, activitatea fizica intensa efectuata in incaltari nepotrivite si multe altele. Persoanele cu platfus sunt mai predispuse la aceasta afectiune care creeaza dureri insportabile la nivelul talpilor. In plus, efectele sale distructive nu se limiteaza aici; in timp, boala poate duce la deformarea piciorului, a coloanei vertebrale si a oaselor bazinului.

Incaltamintea pe care o purtam ne poate afecta confortul si sanatatea. Ca atare, e foarte important sa o alegem cu grija si sa investim doar in pantofi de calitate, care tin departe toate aceste probleme prezentate in articolul de fata.