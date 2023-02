Rețete de POST simple pe care trebuie să le încerci

Paste fettuccine cu ciuperci si busuioc

Ingrediente (4 portii):

– 2 linguri de ulei de masline extravirgin;

– 2 catei de usturoi zdrobiti;

– 60 g de ciuperci shiitake, curatate si feliate;

– 2 linguri de coaja de lamaie rasa;

– 2 linguri de zeama de lamaie;

– sare si piper, dupa gust;

– 240 g de paste fettuccine sau spaghete;

– cateva fire de busuioc proaspat.

Mod de preparare:

Pregateste pastele conform indicatiilor de pe pachet. Intr-o tigaie medie, incinge uleiul si adauga usturoiul, lasandu-l sa se rumeneasca putin, circa 2 minute. Adauga ciupercile si creste intensitatea focului la mediu-mare. Lasa-le sa se patrunda si sa se rumeneasca putin, circa 4-5 minute. Adauga condimentele, coaja si zeama de lamaie si amesteca bine, apoi ia tigaia de pe foc.

Adauga pastele in tigaie, impreuna cu o jumatate de cana din apa in care au fiert. Pune si busuiocul, amesteca bine, mai da totul la foc circa 2 minute si serveste imediat!

3. Mancarica de fasole verde

Ingrediente:

– un kg de fasole verde congelata;

– 3 linguri de ulei de masline;

– o ceapa medie, feliata;

– 2 catei de usturoi, feliati;

– 2 linguri de bulion;

– o jumatate de lingurita de zahar;

– o jumatate de conserva de rosii taiate cubulete.

Mod de preparare:

Incinge uleiul intr-o cratita medie si adauga ceapa, lasand-o sa „transpire” cateva minute, pana devine translucida. Adauga apoi usturoiul si lasa-l pe foc circa 2-3 minute, ca sa iasa aroma din el, pe urma fasolea (direct de la congelator, nu dezghetata). Dupa ce se dezgheata si isi lasa zeama, potriveste-o de gust, da focul mai mic, pune un capac peste vas si lasa sa fiarba pana scade zeama de tot.

La sfarsit, cand fasolea e aproape gata, adauga bulionul, rosiile de la conserva si zaharul, amesteca bine si mai lasa mancarea pe foc circa 10 minute, ca sa se intrepatrunda aromele. Optional, la sfarsit mai poti adauga o lingurita de fulgi de usturoi.

4. Tocanita de conopida, naut si cuscus

Ingrediente (4 portii):

– 2 linguri de ulei de masline;

– o ceapa medie, taiata marunt;

– o lingurita si jumatate de chimen;

– o jumatate de lingurita de ghimbir pudra;

– sare si piper, dupa gust;

– o conserva de 600 g de rosii intregi;

– o conserva de 460 g de naut, scursa de zeama;

– o capatana de conopida, curatata si rupta in florete mici;

– o mana de stafide;

– 150 g de baby spanac taiat grosier;

– 200 g de cuscus.

Mod de preparare:

Incinge uleiul intr-o tigaie mare, apoi adauga ceapa, amestecand din cand in cand. Las-o pe foc pana se inmoaie, circe 4-5 minute. Adauga apoi chimenul, ghimbirul, sarea si piperul si amesteca bine totul, pana se aromeaza intreaga compozitie, circa un minut. Zdrobeste rosiile in maini si adauga-le in tigaie cu tot cu lichidul din conserva, apoi pune nautul, conopida si stafidele.

Adauga o cana de apa si lasa totul sa fiarba inabusit circa 15-20 de minute, pana cand sosul se ingroasa. Adauga spanacul oparit putin si amesteca usor, mai lasa mancarea pe foc circa 2 minute, apoi serveste-o alaturi de cuscus. Acesta se face foarte simplu: adauga apa fierbinte peste el si lasa-l asa circa 5 minute, acoperit cu un capac. Strecoara-l si e gata de mancat! Poti sa il adaugi la mancare sau sa il servesti separat.

5. Ciorba de fasole rosie (gulas vegetarian)

Ingrediente (6 portii):

– 500 g de fasole rosie de la conserva;

– 2 linguri de ulei de masline extravirgin;

– o ceapa mare, taiata fin;

– 6 catei de usturoi zdrobiti;

– 2 morcovi;

– un ardei verde gras, taiat in cubulete mici;

– 2 linguri de ardei paprika unguresc, dulce;

– 2 linguri de pasta de tomate;

– o frunza de dafin;

– sare si piper, dupa gust;

– o lingurita de oregano uscat;

– 2 linguri de vin rosu sau otet din vin rosu;

– o jumatate de lingurita de zahar;

– o mana de patrunjel taiat marunt.

Mod de preparare:

Intr-o oala mare, incinge uleiul si caleste ceapa, morcovul si ardeiul. Amesteca des si lasa-le pe foc circa 8-10 minute. Adauga si usturoiul si mai lasa-l cam un minut, ca sa aromeze compozitia. Asezoneaza dupa gust cu sare si piper, apoi mai adauga o lingura de ulei si ardeiul paprika. Lasa-l sa se gateasca timp de cateva minute. Pune fasolea peste aceasta compozitie, las-o circa 5 minute, ca sa se intrepatrunda aromele, apoi adauga pasta de tomate si dafinul, toarna 2,5 litri de apa peste legume si lasa-le sa fiarba inabusit, cu capac, circa o jumatate ora.

La sfarsit, adauga oregano, sare si piper, otetul si zaharul si mai lasa ciorba la fiert, pe foc foarte mic, circa 15 minute. Adauga patrunjelul chiar inainte de servire.

Poftă bună!

Sursa: divahair.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!