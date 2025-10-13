Igor Grosu și Maia Sandu vor anunța numele noului premier

Speakerul Igor Grosu a anunțat că la moment nu poate dezvălui numele viitorului prim-ministru. Liderul PAS a precizat că candidatura va fi prezentată la consultările cu președinta Maia Sandu, la momentul oportun.

„Este o așteptare firească, dar vă rog să mă înțelegeți, acest lucru nu-l pot face acum. Un lucru pe care vi-l pot spune este că Partidul Acțiune și Solidaritate va merge, la momentul oportun, la consultările cu doamna președintă, unde va prezenta candidatura viitorul prim-ministru pe care o considerăm oportună”, a spus Igor Grosu.