50 de cartușe, depistate într-un colet cu bomboane la PTF Albița. Doi tineri din R. Moldova, cercetați penal

50 de cartușe ascunse într-o pungă cu dulciuri au fost descoperite de polițiștii de frontieră români în urma controlului unui autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Cazul a fost documentat joi, 26 februarie.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră din România, la punctul de trecere Leușeni-Albița s-a prezentat un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui autocar. În baza profilului de risc, autoritățile române au dispus efectuarea unui control amănunțit.

La scanarea bagajelor, au fost identificate zeci de cartușe de calibru 22 LR, disimulate într-un colet care părea a fi o pungă cu dulciuri.

Fiind audiat, șoferul nu a putut explica proveniența acestora, nici oferi careva documente. Potrivit lui, coletul a fost transportat la solicitarea unei moldovence, iar conținutul acestuia nu i-a fost cunoscut.

În urma investigațiilor, organele de drept au identificat femeia de 31 de ani care a transmis coletul. Aceasta a declarat că a preluat pachetul pentru a-l transmite unei persoane aflate în Italia.

Astfel, întreaga cantitate de muniție a fost reținută. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și tentativă la contrabandă.