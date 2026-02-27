Primarița de Durlești, Eleonora Șaran, printre persoanele reținute de CNA, în dosarul pe delapidarea terenurilor publice

Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, se numără printre persoanele reținute de Centrul Național Anticorupție în dosarul ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice.

Reținerea are loc în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață, 27 februarie, la Primăria Durlești, în cadrul unei anchete ce vizează o presupusă schemă complexă de deposedare a administrației locale de mai multe loturi intravilane.



În dimineața zilei de astăzi, 27 februarie, Centrul Național Anticorupție au desfășurat mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, în dosare pornite pe fapte de delapidarea terenurilor publice.

Astfel, în cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Ulterior, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore.